Son Dakika Haberleri: SOCAR Türkiye Doğalgaz Yatırım'ın Başkanı Gunter Şeymus
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SOCAR Türkiye Doğalgaz Yatırım'ın Başkanı Gunter Şeymus

6 dakika önce

– SOCAR Türkiye çatısı altında, SOCAR'ın Alman EWE'den satın aldığı şirketlerin yönetimi için faaliyet göstermeye başlayan Bursagaz, Kayserigaz, EWE Enerji, Enervis ve Millenicom şirketlerinin yönetimi için kurulan SOCAR Türkiye Doğalgaz Yatırım A.Ş'nin Başkanı Gunter Seymus oldu.

SOCAR Türkiye Doğalgaz Yatırım'ın Başkanı Gunter Şeymus, System.String[]
– SOCAR Türkiye çatısı altında, SOCAR'ın Alman EWE'den satın aldığı şirketlerin yönetimi için faaliyet göstermeye başlayan Bursagaz, Kayserigaz, EWE Enerji, Enervis ve Millenicom şirketlerinin yönetimi için kurulan SOCAR Türkiye Doğalgaz Yatırım A.Ş'nin Başkanı Gunter Seymus oldu.
Gunter Seymus, Türkiye'de Petkim, STAR Rafineri, TANAP, SOCAR Terminal, Petkim Rüzgar Enerji Santrali (RES) gibi dev projelere sahip olan SOCAR bünyesinde farklı görevlerde bulundu. Seymus, hem Türkiye'de hem de yurtdışındaki iştiraklerinde 10 yılı aşkın süredir çalıştığı SOCAR'da; ticaret, dağıtım ve iletim iştiraklerinin kurumsal gelişim ve yönetim fonksiyonlarında görev aldı. Petrol, doğalgaz ve enerji sektörlerinde şirket ve ortaklık geliştirmenin yanı sıra birleşme sonrası entegrasyon, kriz yönetimi, yeniden yapılanma ve organizasyonel dizayn konularında liderlik eden Seymus, Haziran ayı itibarıyla SOCAR Türkiye Doğalgaz Yatırım A.Ş Başkanı olarak görevine devam edecek.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 09:53 Kaynak: DHA
Ekonomi
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