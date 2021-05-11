SOCAR Türkiye esnek çalışma modeline geçiyor - Son Dakika

SOCAR Türkiye esnek çalışma modeline geçiyor

11.05.2021 12:51
SOCAR Türkiye esnek çalışma modeline geçiyor, System.String[]

SOCAR Türkiye, çalışanlarının ofiste, uzaktan veya hibrit modelde çalışmasına imkan tanıyan "İşte Yenilik" uygulamasını devreye almaya hazırlanıyor.

SOCAR Türkiye, çalışanlarının ofiste, uzaktan veya hibrit modelde çalışmasına imkan tanıyan "İşte Yenilik" uygulamasını devreye almaya hazırlanıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen yıl uzaktan çalışma sistemine geçen SOCAR Türkiye, kalıcı olarak esnek çalışma modeline geçiyor.

Yeni uygulamayla çalışanların iş ve özel yaşam dengesini sağlamayı amaçlayan şirket, yeni nesil çalışanlar için tercih edilen işveren olmayı hedefliyor.

İlk olarak şirketin İstanbul Vadistanbul'daki merkez ofisinde başlatılacak uygulamanın diğer grup şirketlerinde ve lokasyonlarda yaygınlaştırılması planlanıyor. Uygulamada, uzaktan ve hibrit modelde çalışanlar işlerini ofis dışından yürütebilirken, İstanbul'da ikamet etme zorunlulukları bulunmayacak. Uzaktan çalışma modelinde, çalışanlar iş süreçlerine bağlı olarak haftada en fazla bir gün, hibrit modelde ise en fazla üç gün ofiste çalışabilecek. Fiziksel olarak ofiste bulunması zorunlu olan çalışanlar ise haftanın beş günü klasik modelde çalışmaya devam edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SOCAR Türkiye İnsan Kaynakları ve Kurumsal Hizmetler Başkanı Sibel Uğur, şunları kaydetti:

"En değerli varlığımız olan çalışanlarımızın sağlığı için geçtiğimiz yıl Mart ayından itibaren birçok şirketten önce başlattığımız evden çalışma sistemi, verimliliğin arttığı ve çalışanların daha mutlu olduğu bir dünyanın kapılarını araladı. Bu zorlu dönemde de Türkiye için üretmeye ve çalışmaya kesintisiz devam ettik. Yıllar içinde dijitalleşme ve güçlü teknolojik altyapı için yaptığımız yatırımların faydasını, özellikle uzaktan çalışma sürecinde gördük. Çalışanlarımızdan da trafikte zaman harcamadıkları için daha az yoruldukları, stres yönetiminin kolaylaştığı, iş ve özel yaşam dengesi açısından daha mutlu olduklarına dair geri bildirimler aldık. Bundan aldığımız güç ve evden çalışmayı destekleyen teknolojilerimiz sayesinde, esnek çalışma modeline kalıcı olarak güvenle adım atıyoruz."

Çalışanların evdeki çalışma ortamlarının iyileştirilmesi için "Esnek Çalışma Desteği" de sağlanacağını belirten Uğur, "Bu destekle çalışanlarımızın çalışma ortamlarını daha ergonomik hale getirmelerine, internet ve diğer gereksinimlerini karşılamalarına olanak sunacağız. Bu uygulamanın aynı zamanda sürdürülebilirlik hedeflerimize de enerjinin verimli kullanımı ve karbon ayak izinin azaltılması kapsamında katkı sağlayacak olmasından memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

İstanbul, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi SOCAR Türkiye esnek çalışma modeline geçiyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

''Tatile gidiyoruz'' diyip, eşini hastaneye götüren adam böbreğini verdi ''Tatile gidiyoruz'' diyip, eşini hastaneye götüren adam böbreğini verdi Ceyda Düvenci ve eşi Bülent Şakrak'ın 'Aşk' pozu, takipçilerini ikiye ayırdı Ceyda Düvenci ve eşi Bülent Şakrak'ın 'Aşk' pozu, takipçilerini ikiye ayırdı 'Güvercin' tutkusu 350 bin lira harcattı: 300 güvercin için 2 dönüm arazi aldı! 'Güvercin' tutkusu 350 bin lira harcattı: 300 güvercin için 2 dönüm arazi aldı! Önce genç kızın hayatını kabusa çevirdi, sonra aldığı cezayla uslanmadı taciz mesajlarına devam etti! Önce genç kızın hayatını kabusa çevirdi, sonra aldığı cezayla uslanmadı taciz mesajlarına devam etti! Ford Otosan'da 'Çip krizi' sürüyor: Eskişehir'de üretim tarihleri öne çekildi, Kocaeli'nde üretime devam Ford Otosan'da 'Çip krizi' sürüyor: Eskişehir'de üretim tarihleri öne çekildi, Kocaeli'nde üretime devam İbrahim Tatlıses ve sevgilisi Gülçin Karakaya Bodrum'da görüntülendi İbrahim Tatlıses ve sevgilisi Gülçin Karakaya Bodrum'da görüntülendi Mandaların dereyle buluşması belgesel sahnelerini aratmadı! Mandaların dereyle buluşması belgesel sahnelerini aratmadı! Gözaltına alınan Filistinli Sanatçı Meryem Afifi'den İsrail askerlerine: Büyüyünce zalim olacağım mı dedin? Gözaltına alınan Filistinli Sanatçı Meryem Afifi'den İsrail askerlerine: Büyüyünce zalim olacağım mı dedin?

Son Dakika Haberleri
13:23 Filiz Erkal, eşi İbrahim Erkal'ı ölüm yıl dönümünde unutmadı! Yaptığı paylaşımla yürekleri sızlattı
13:15 8 aylık hamile hemşire koronavirüs nedeniyle öldü, bebeği sezaryenle alındı
13:04 Ceyda Düvenci ve eşi Bülent Şakrak'ın 'Aşk' pozu, takipçilerini ikiye ayırdı
12:54 Kavga ettikleri güvenlik görevlisi 'Tekvandocu' çıktı!
12:44 'Güvercin' tutkusu 350 bin lira harcattı: 300 güvercin için 2 dönüm arazi aldı!
12:40 Türkiye ve Filistin omuz omuza!
12:25 Mescid-i Aksa'da kendilerini haklı göstermek isteyen işgalcilerin algı operasyonu görüntülendi
12:24 Türkiye'de kullanılan kredilerin yüzde 76'sı ticari kredi
11:36 Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 490 liradan işlem görüyor
11:27 O anlar saniye saniye görüntülendi! Rusya'da okula yapılan kanlı saldırıda bazı öğrenciler canlarını kurtarmak için camdan atladı
Filiz Erkal, eşi İbrahim Erkal'ı ölüm yıl dönümünde unutmadı! Yaptığı paylaşımla yürekleri sızlattı Filiz Erkal, eşi İbrahim Erkal'ı ölüm yıl dönümünde unutmadı! Yaptığı paylaşımla yürekleri sızlattı         
13:23
8 aylık hamile hemşire koronavirüs nedeniyle öldü, bebeği sezaryenle alındı 8 aylık hamile hemşire koronavirüs nedeniyle öldü, bebeği sezaryenle alındı         
13:16
Renkli hayatıyla tanınan Tuvana Türkay aslında kimdir? Renkli hayatıyla tanınan Tuvana Türkay aslında kimdir?         
12:49
Güvenlik görevlisi tekvandocu çıkınca kavga kısa sürdü Güvenlik görevlisi tekvandocu çıkınca kavga kısa sürdü         
12:44
Mescid-i Aksa'da kendilerini haklı göstermek isteyen işgalcilerin algı operasyonu görüntülendi Mescid-i Aksa'da kendilerini haklı göstermek isteyen işgalcilerin algı operasyonu görüntülendi         
12:25
Hayriye öğretmen, Mersinli erkekleri evlilik vaadiyle dolandırıp büyük vurgun yapmış Hayriye öğretmen, Mersinli erkekleri evlilik vaadiyle dolandırıp büyük vurgun yapmış         
11:02
Son Dakika: Rusya'da okula silahlı saldırı: 11 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı Son Dakika: Rusya'da okula silahlı saldırı: 11 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı         
10:30
Estetikle dudaklarını küçülttüren Lara: Dudağımla pipet bile tutamıyorum Estetikle dudaklarını küçülttüren Lara: Dudağımla pipet bile tutamıyorum         
09:59
Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Aygün Aydın hamile olduğunu öne sürdü Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Aygün Aydın hamile olduğunu öne sürdü         
09:46
Tam kapanma sonrası normalleşmenin detayları belli olmaya başladı! Olmazsa olmaz tek şart vaka sayısının en fazla 10 bin olması Tam kapanma sonrası normalleşmenin detayları belli olmaya başladı! Olmazsa olmaz tek şart vaka sayısının en fazla 10 bin olması         
09:15
İsrail, hava saldırısıyla Gazze'yi vurdu: Hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e yükseldi İsrail, hava saldırısıyla Gazze'yi vurdu: Hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e yükseldi         
07:40
Yasak aşk yaşayan ikilinin şüpheli ölümü! Ağaca asılı halde bulundular Yasak aşk yaşayan ikilinin şüpheli ölümü! Ağaca asılı halde bulundular         
01:00
Papağana işkence videosuyla tepki çeken MasterChef Murat, yeni imajıyla gündem oldu Papağana işkence videosuyla tepki çeken MasterChef Murat, yeni imajıyla gündem oldu         
22:35
İsrail'in saldırganlığının nedeni uzmanlar yorumladı: Netanyahu'nun oy kaygısı İsrail'in saldırganlığının nedeni uzmanlar yorumladı: Netanyahu'nun oy kaygısı         
22:09
Sedat Peker'in 'Kemiklerini kırdırdım' dediği Feyzi İşbaşaran'dan yeni yanıt: Adamın, 4 saat tutulduğu odada altına işedi Sedat Peker'in 'Kemiklerini kırdırdım' dediği Feyzi İşbaşaran'dan yeni yanıt: Adamın, 4 saat tutulduğu odada altına işedi         
21:49
Cami hoparlöründen beddua gibi kaside! Soruşturma başlatıldı Cami hoparlöründen beddua gibi kaside! Soruşturma başlatıldı         
19:05
Oğlunun vurulduğunu gördü, tarlaya girip oğlunu vuranı öldürdü Oğlunun vurulduğunu gördü, tarlaya girip oğlunu vuranı öldürdü         
14:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2021 13:30:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: SOCAR Türkiye esnek çalışma modeline geçiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement