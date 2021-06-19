SOCAR Türkiye grup şirketlerine İKMİB'den üç ödül

SOCAR Türkiye grup şirketleri, İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) tarafından verilen 2020 İhracatın Yıldızları Ödülleri'nde, iki kategoride üç ödülün sahibi oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Organik Kimyasallar İhracatı kategorisinde SOCAR Ticaret birinci olurken, Mineral Yakıtlar İhracatı kategorisinde birinciliği STAR Rafineri, ikinciliği ise SOCAR Ticaret aldı.

Türkiye'nin toplam ihracatında önemli bir paya sahip olan kimya sektöründe en yüksek ihracat rakamlarına ulaşan kurumların belirlendiği İKMİB İhracatın Yıldızları Ödülleri'nde SOCAR Türkiye grup şirketleri iki ayrı kategoride ödül aldı.

Ödülleri, SOCAR Türkiye adına Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Finans Grubu Başkanı (CFO) Elchin Ibadov aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Başkanı ve Petkim Genel Müdürü Anar Mammadov, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle 2020 şartlarının zorlayıcı geçtiğini belirterek, "Bu durum özellikle rafineri ve petrokimya sektöründe büyük bir daralmaya yol açtı. Global ölçekte üretim kesintilerinin yaşandığı bu sarsıcı dönemde SOCAR Türkiye olarak grup şirketlerimiz STAR Rafineri ve Petkim'in entegre yapısı sayesinde üretimimize kesintisiz olarak devam etmeyi sürdürdük." değerlendirmesinde bulundu.

Salgın döneminde ihracatın yanında üretimi iç pazara yönlendirerek yerli sanayici ve ihracatçıların da kesintisiz üretim yapabilmelerine destek olduklarını ifade eden Mammadov, şunları kaydetti:

"İhracatçılarımızı, petrokimya hammaddelerinde yaşanan küresel arz şokunun etkilerinden mümkün olduğunca koruyarak üretimlerini sürdürebilmeleri için gerekli hammaddeleri sağladık. Zorlu bir dönemde elde edilen bu başarıların çok daha anlamlı olduğunu biliyoruz. Üretimden gelen potansiyelimizi, küresel rekabette daha güçlü bir Türkiye için kullanmak bize büyük bir gurur ve mutluluk yaşatıyor."