SOCAR Türkiye, kimya sektöründe ihracat şampiyonu oldu - Son Dakika

SOCAR Türkiye, kimya sektöründe ihracat şampiyonu oldu

SOCAR Türkiye'nin, İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) tarafından düzenlenen 2019 İhracatın Yıldızları sıralamasında Türkiye ihracat şampiyonu olduğu bildirildi.

SOCAR Türkiye'nin, İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) tarafından düzenlenen 2019 İhracatın Yıldızları sıralamasında Türkiye ihracat şampiyonu olduğu bildirildi.

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Şirketten konuya ilişkin yapılan açıklamada, bu yıl beşinci kez düzenlenen İKMİB 2019 İhracatın Yıldızları ödül töreninin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk kez dijital olarak gerçekleştirildiği ve törene Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ve İKMİB Başkanı Adil Pelister'in katıldığı bilgisi paylaşıldı.

SOCAR Türkiye'nin genel sıralamada ihracat şampiyonu olduğu aktarılan açıklamada,"'Mineral Yakıtlar' kategorisinde de SOCAR Dağıtım birincilik, STAR Rafineri ikincilik ödülünü aldı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Başkan Yardımcısı Rıza Bozoklar'ın ödül törenindeki sözlerine de yer verildi.

Türkiye'nin en büyük dış yatırımcısı olan SOCAR Türkiye adına ödülleri almaktan memnuniyet duyduğunu aktaran Bozoklar, şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye'nin en büyük doğrudan dış yatırımcısı olarak 2019 yılında iştiraklerimiz Petkim, STAR Rafineri ve SOCAR Dağıtım'ın yaptığı toplam 3 milyar doların üzerinde ihracatla Türkiye ekonomisine sağladığımız katkıyı tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 pandemisine rağmen kesintisiz olarak sürdürüyoruz. Bu katkıyı gelecek yıllarda da devam ettirmek en büyük hedefimiz. Bu vesileyle, şirketlerimizin başarısını ödüllendiren Ticaret Bakanlığımıza ve İKMİB yönetimine şükranlarımı sunuyorum."

Ruhsar Pekcan, İstanbul, İhracat, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 14:37 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi SOCAR Türkiye, kimya sektöründe ihracat şampiyonu oldu - Son Dakika Ekonomi
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