Son Dakika Haberleri: SOCAR Türkiye'nin depolama kapasitesi 2,5 milyon metreküpe ulaşacak
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SOCAR Türkiye'nin depolama kapasitesi 2,5 milyon metreküpe ulaşacak

1 saat önce

SOCAR Türkiye'den yapılan yazılı açıklamada, yeni projeyle birlikte ürün depolama kapasitesinin 2,5 milyon metreküpe ulaşacağı bildirildi.

SOCAR Türkiye'nin depolama kapasitesi 2,5 milyon metreküpe ulaşacak, System.String[]

SOCAR Türkiye'den yapılan yazılı açıklamada, yeni projeyle birlikte ürün depolama kapasitesinin 2,5 milyon metreküpe ulaşacağı bildirildi.

Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 01:50 
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