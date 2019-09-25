SOCAR Türkiye'nin depolama kapasitesi 2,5 milyon metreküpe ulaşacak
1 saat önce
SOCAR Türkiye'den yapılan yazılı açıklamada, yeni projeyle birlikte ürün depolama kapasitesinin 2,5 milyon metreküpe ulaşacağı bildirildi.
SOCAR Türkiye'den yapılan yazılı açıklamada, yeni projeyle birlikte ürün depolama kapasitesinin 2,5 milyon metreküpe ulaşacağı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 01:50
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