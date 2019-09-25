SOCAR Türkiye'nin depolama kapasitesi artacak

SOCAR Türkiye'nin ürün depolama kapasitesinin 2,5 milyon metreküpe ulaşacağı bildirildi.

SOCAR Türkiye'den yapılan yazılı açıklamada, STAR Rafineri'nin Aliağa'daki Özel Endüstri Bölgesi statüsü bulunan arazisindeki ham madde bitmiş ürün depolama kapasitesini artıracak SOCAR Depolama Terminali Tank Genişleme Projesi ile STAR Rafineri Ham Petrol ve Petrol Ara Ürün Tankları Projesi'nin temellerinin atıldığı belirtildi.

SOCAR Depolama Terminali Tank Genişleme Projesi'nin toplam 335 bin metreküplük 12 tanktan oluştuğu ifade edilen açıklamada, yeni genişleme projesiyle bu miktarın 535 bin metreküpe ulaşacağı ve böylece söz konusu tesisin Türkiye'nin 5 büyük depolama terminalinden biri olacağı kaydedildi.

Açıklamada, STAR Rafineri Ham Petrol ve Petrol Ara Ürün Tankları Projesi'nin de rafinerinin depolama kapasitesini artıracağı ve operasyonel esneklik sağlayacağı vurgulanarak, "Yeni yatırımlarla SOCAR Türkiye'nin ve müşterilerinin kullanabileceği depolama kapasitesi 2,5 milyon metreküpe ulaşacak. İki adet 134 bin 500 metreküplük ham petrol tankı ve 2 adet 36 bin 500 metreküplük petrol ara ürün tankı olarak planlanan, toplam 342 bin metreküp depolama imkanı sağlayacak projenin, 2021 yılında tamamlanması hedefleniyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SOCAR Başkanı Rövnag Abdullayev, şirketin petrol, doğal gaz ve petrokimya alanlarında yatırımlarını sürdürdüğünü belirterek, "Faaliyetlerimizin önemli bir ayağını teşkil eden petrokimya yatırımlarımız Azerbaycan ekonomisi için katma değer yaratarak uzun dönemli gelir kaynağı oluşturmakta, aynı zamanda bölgeye ve Türkiye'ye büyük katkı sağlamaktadır. Bu kapsamda Petkim, son 10 yılda 47,2 milyar liralık toplam ciroya ve 4 milyar liradan fazla toplam kara ulaştı." ifadelerini kullandı.

STAR Rafineri'de ise 4 milyon ton ham petrol işlendiğini ve yıl sonunda bu miktarın 8 milyon tona ulaşacağını aktaran Abdullayev, şunları kaydetti:

"Depolama tesislerindeki kapasite artışı, STAR Rafineri'nin verimliliğine önemli katkı sağlayacak. Azerbaycan ve Türkiye arasında yüzyıllardır süregelen dostluk, iki ülkenin cumhurbaşkanlarının iradesi ve büyük desteğiyle ekonomik anlamda da büyük aşama kat etti. Gelecekte iki ülkenin birlikteliğini ve buna bağlı olarak ekonomik ilişkilerimizi daha da geliştirmek istiyoruz."