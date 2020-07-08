SOCAR Türkiye, TSE Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi'ni aldı - Son Dakika

SOCAR Türkiye, TSE Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi'ni aldı

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele sürecinde her adımda insanı öncelediklerini, üretimin tüm cephelerinde faaliyet gösteren sektör temsilcileriyle istişareler yürüterek herhangi bir mağduriyet yaşanmasının önüne...

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele sürecinde her adımda insanı öncelediklerini, üretimin tüm cephelerinde faaliyet gösteren sektör temsilcileriyle istişareler yürüterek herhangi bir mağduriyet yaşanmasının önüne geçtiklerini belirtti.

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SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Türk Standardları Enstitüsü (TSE) denetçilerinin detaylı kontrolünden geçerek "TSE COVID-19 Güvenli Üretim Belgesini" almaya hak kazandı.

Belgenin Aliağa'daki şirket merkezindeki teslim törenine katılarak konuşma yapan Büyükdede, SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Biriminin Kovid-19 sürecinde önemli destekler sağladığını, firmanın bu süreçte üretimine devam ettiğini kaydetti.

Büyükdede, ?salgının henüz Türkiye'ye sınırlarına gelmeden hükümet tarafından gereken tedbirlerin alındığına dikkate çekerek, şunları kaydetti:

"Her türlü talep ve öneri titizlikle incelenerek hareket edildi. Güçlü sağlık sistemimiz ve gecesini gündüzüne katan sağlık personelimiz sayesinde Türkiye, bu küresel şokta en başarılı sınav veren ülkelerden biri oldu. Hiç şüphesiz, bu süreçteki başarının altında ortak aklın ve eş güdümlü çalışmanın bir sonucu olarak sağlıktan eğitime, güvenlikten ulaştırmaya kadar her alanda devletimizin somut ve dinamik politikaları yatmaktadır. ?Bizler de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak salgının ilk gününden itibaren attığımız her adımda insanı önceledik. Üretimin tüm cephelerinde faaliyet gösteren sektör meclisleriyle, organize sanayi bölgeleriyle, sanayi odalarıyla istişareler yürüttük herhangi bir mağduriyet yaşanmasının önüne geçtik."

"İnşallah güçlenerek çıkacağız"

Türk Standardları Enstitüsünün (TSE) de bu süreçte tüm kaynak ve imkanlarını Kovid-19 ile mücadelede seferber ettiğini ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın talimatları doğrultusunda "Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzunu" hazırladığını belirten Hasan Büyükdede, şöyle devam etti:

"Güvenilir ve hijyenik üretim standartlarına uygunluğun belgelendirilmesi için Enstitümüze başvuran SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimini altındaki kuruluşları kılavuzumuza göre denetledik. Kılavuzda yer verdiğimiz standartları sağlayıp sağlamadığına baktık. Bu kapsamda İş Birimi altında faaliyet gösteren PETKİM Petrokimya Holding, STAR Rafineri ve SOCAR Türkiye Akaryakıt Depolama, COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi'ni almaya hak kazandı. Güvenli üretim belgelerimiz kuruluşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Güvenli üretim belgesiyle kuruluşlarımızın bereketinin ve kazancının daha da artacağına inanıyorum. Salgına karşı topyekun mücadele verdiğimiz bu dönemden inşallah güçlenerek çıkacağız."

TSE Başkanı Adem Şahin de Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzunu Dünya Sağlık Örgütü, Sağlık Bilim Kurulu ve ilgililerin çalışmalarından yararlanarak hazırladıklarını belirterek, firma yetkililerini tebrik etti.

SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Başkanı Anar Mammadov, salgın sürecinde yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Böyle bir belgeye layık oldukları için gururlu olduklarını aktaran Mammadov, TSE yetkilileri ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

Koronavirüs, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 15:39 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi SOCAR Türkiye, TSE Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi'ni aldı - Son Dakika Ekonomi
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