Son Dakika Haberleri: Socar Türkiye Üst Yöneticisi Zaur Gahramanov: "Socar Olarak 15-16 Ülkede İş Yapıyoruz.

Socar Türkiye Üst Yöneticisi Zaur Gahramanov: "Socar Olarak 15-16 Ülkede İş Yapıyoruz.

54 dakika önce

SOCAR Türkiye Üst Yöneticisi Zaur Gahramanov: "SOCAR olarak 15-16 ülkede iş yapıyoruz.

Socar Türkiye Üst Yöneticisi Zaur Gahramanov:
SOCAR Türkiye Üst Yöneticisi Zaur Gahramanov: "SOCAR olarak 15-16 ülkede iş yapıyoruz. Ancak Türkiye'deki kanunlar ve teşvikler hiçbir ülkede yok."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 11:53 Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Anket Sonuçları, Bir Koşul Dışında Seçmenin Tavrını Etkilemiyor Merkez Sağda Yeni Bir Parti Kuruluyor

Çıraklık ve Staj Süreleri Emeklilik Hesabına Dahil Edilecek Türkiye'ye Doğrudan Yatırım 13 Milyar Doları Aştı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.2.2019 12:47:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Socar Türkiye Üst Yöneticisi Zaur Gahramanov: "Socar Olarak 15-16 Ülkede İş Yapıyoruz.
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]