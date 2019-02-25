Socar Türkiye Üst Yöneticisi Zaur Gahramanov: "Socar Olarak 15-16 Ülkede İş Yapıyoruz.

SOCAR Türkiye Üst Yöneticisi Zaur Gahramanov: "SOCAR olarak 15-16 ülkede iş yapıyoruz.

SOCAR Türkiye Üst Yöneticisi Zaur Gahramanov: "SOCAR olarak 15-16 ülkede iş yapıyoruz. Ancak Türkiye'deki kanunlar ve teşvikler hiçbir ülkede yok."

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