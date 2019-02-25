Socar Türkiye Üst Yöneticisi Zaur Gahramanov: "Socar Olarak 15-16 Ülkede İş Yapıyoruz.
54 dakika önce
SOCAR Türkiye Üst Yöneticisi Zaur Gahramanov: "SOCAR olarak 15-16 ülkede iş yapıyoruz.
SOCAR Türkiye Üst Yöneticisi Zaur Gahramanov: "SOCAR olarak 15-16 ülkede iş yapıyoruz. Ancak Türkiye'deki kanunlar ve teşvikler hiçbir ülkede yok."
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 11:53 Kaynak: AA
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