SOCAR Türkiye'ye "Yılın En İyi Birleşme-Satınalma Finansmanı" ödülü - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi SOCAR Türkiye'ye 'Yılın En İyi Birleşme-Satınalma Finansmanı' ödülü - Son Dakika Ekonomi

SOCAR Türkiye'ye "Yılın En İyi Birleşme-Satınalma Finansmanı" ödülü

6 saat önce

SOCAR Türkiye, Haziran 2019'da tamamladığı satın alma sürecinde kullandığı 600 milyon liralık finansmanla "Yılın En İyi Birleşme-Satınalma Finansmanı" ödülünün sahibi oldu.

SOCAR Türkiye'ye

SOCAR Türkiye, Haziran 2019'da tamamladığı satın alma sürecinde kullandığı 600 milyon liralık finansmanla "Yılın En İyi Birleşme-Satınalma Finansmanı" ödülünün sahibi oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, sermaye piyasaları ve finans sektörünün en prestijli ödüllerinden biri olan "2020 Türkiye Bonds & Loans Ödülleri", Türkiye'nin önde gelen kurumlarının ve bankalarının buluştuğu törenle sahiplerini buldu.

Bu yıl 6'ncısı gerçekleştirilen ödül töreninde, Türkiye'nin en büyük doğrudan dış yatırımcısı SOCAR Türkiye, çifte ödüle layık görüldü.

Alman enerji şirketi EWE'nin Türkiye operasyonlarını satın alma işleminde kullandığı 600 milyon liralık uzun vadeli ve değişken faizli finansmanla "Yılın En İyi Birleşme-Satınalma Finansmanı" kategorisinde birinci seçilen SOCAR Türkiye, "Yılın En İyi Yapılandırılmış Finansmanı" kategorisinde ise ikinciliği kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SOCAR Türkiye Mali İşler Direktörü (CFO) Teymur Abasguliyev, şunları kaydetti:

"Haziran 2019'da gerçekleştirdiğimiz satın almayla birlikte Kayserigaz, Bursagaz, EWE Enerji, Enervis ve Millenicom, SOCAR Türkiye çatısı altına girdi. Bu satın alma işlemi, SOCAR Türkiye'nin enerji sektöründeki değer zincirini tamamlaması açısından bizim için çok önemli. Böylece SOCAR Türkiye, enerji sektöründe son tüketiciye kadar uzanan entegre bir yapıyı tamamlamış oldu. Öte yandan, bu satın almanın finansmanı için almış olduğumuz uzun vadeli Türk lirası finansman, şirketimizin Türkiye ekonomisine olan güveninin de bir göstergesi niteliğinde."

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 12:38 Kaynak: AA
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