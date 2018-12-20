Son Dakika Haberleri: SOCAR ve BP yeni iş ortaklığı planlıyor

SOCAR ve BP yeni iş ortaklığı planlıyor

38 dakika önce

BP ve SOCAR Türkiye, Türkiye'de dünya standartlarında bir PTA, P-Ksilen ve aromatik ürünler tesisi kurmak ve işletmek için iş ortaklığı olasılığını değerlendirmeye aldı.

SOCAR ve BP yeni iş ortaklığı planlıyor, System.String[]
BP ve SOCAR Türkiye, Türkiye'de dünya standartlarında bir PTA, P-Ksilen ve aromatik ürünler tesisi kurmak ve işletmek için iş ortaklığı olasılığını değerlendirmeye aldı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 01:18 

Türkiye, Ekonomi
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