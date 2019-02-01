Socar ve Gübretaş ortak şirket kuracak
22 dakika önce
Gübretaş ve Socar, yüzde 50'şer paya sahip olacakları bir ortak girişim kurmak için niyet mektubu imzaladı.
Gübretaş
ve Socar
, yüzde 50'şer paya sahip olacakları bir ortak girişim kurmak için niyet mektubu imzaladı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 08:38
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