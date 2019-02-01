Son Dakika Haberleri: Socar ve Gübretaş ortak şirket kuracak

Socar ve Gübretaş ortak şirket kuracak

22 dakika önce

Gübretaş ve Socar, yüzde 50'şer paya sahip olacakları bir ortak girişim kurmak için niyet mektubu imzaladı.

Socar ve Gübretaş ortak şirket kuracak, System.String[]
Gübretaş ve Socar, yüzde 50'şer paya sahip olacakları bir ortak girişim kurmak için niyet mektubu imzaladı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 08:38 

Gübretaş, Socar, Ekonomi
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