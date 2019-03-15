Son Dakika Haberleri: Socgen: "Gelecek 12 Ayda Petrol Fiyatı 62-75 Dolar Bandında Olacak"

Socgen: "Gelecek 12 Ayda Petrol Fiyatı 62-75 Dolar Bandında Olacak"

44 dakika önce

Socgen 12 aylık dönemde brent petrolün 62-75 dolar, altın fiyatının ise 1.400 dolar olmasını bekliyor. ICE’de Brent petrolünün varil fiyatının 3. çeyrekte 70 dolar olacağını öngören Societe Generale, gelecek 12 ayda fiyatın 62-75 dolar bandında dalgalanacağını tahmin etti. Societe Generale, Batı Teksas petrolünün ise 3. çeyrekte 64 dolar/varil seviyesinden işlem görmesini ve gelecek 12 ayda […]The post SocGen: “Gelecek 12 ayda petrol fiyatı 62-75 dolar bandında olacak” appeared first on Enerji Enstitüsü.

Socgen:
Socgen 12 aylık dönemde brent petrolün 62-75 dolar, altın fiyatının ise 1.400 dolar olmasını bekliyor.

ICE'de Brent petrolünün varil fiyatının 3. çeyrekte 70 dolar olacağını öngören Societe Generale, gelecek 12 ayda fiyatın 62-75 dolar bandında dalgalanacağını tahmin etti.

Societe Generale, Batı Teksas petrolünün ise 3. çeyrekte 64 dolar/varil seviyesinden işlem görmesini ve gelecek 12 ayda 55-69 dolar/varil aralığında dalgalanmasını bekliyor.

Societe Generale, gelecek 6 ve 12 ay için ortalama altın ve gümüş fiyatı beklentilerini ortaya koydu.

Altında ortalama fiyatın önümüzdeki 6 ayda 1.350 dolar/ons olacağını öngören Societe Generale, 12 ay için ortalama fiyat tahminini ise 1.400 dolar/ons olarak ortaya koydu.

Gümüşte ortalama fiyatın önümüzdeki 6 ayda 16,5 dolar/ons olacağını öngören Societe Generale, 12 ay için ortalama fiyat tahmininin ise 17,0 dolar/ons olduğunu vurguladı.

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Kaynak: Enerjienstitusu.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 09:10 

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