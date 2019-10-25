Son Dakika Haberleri: Soçi'de 6 saati geçen Suriye zirvesinin perde arkasında neler yaşandı?
Son Dakika Dünya Soçi'de 6 saati geçen Suriye zirvesinin perde arkasında neler yaşandı?

Soçi'de 6 saati geçen Suriye zirvesinin perde arkasında neler yaşandı?

1 saat önce

Peskov, basın mensuplarına, 22 Ekim'de, Erdoğan ve Putin'in Suriye'nin kuzeyi ile ilgili vardığı mutabakat öncesi 6 saati aşkın süren zirvenin detaylarını anlattı.

Soçi'de 6 saati geçen Suriye zirvesinin perde arkasında neler yaşandı?, System.String[]

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Soçi'deki zirvede iki buçuk saat baş başa görüştüğünü bildirdi.


Peskov, basın mensuplarına, 22 Ekim'de, Erdoğan ve Putin'in Suriye'nin kuzeyi ile ilgili vardığı mutabakat öncesi 6 saati aşkın süren zirvenin detaylarını anlattı. Her iki liderin Suriye'de sahadaki duruma hakim olduğunu vurgulayan Peskov, "Erdoğan ve Putin iki buçuk saat baş başa oturdu ve bu görüşmede sadece tercümanlar bulundu. Haritaları incelediler. Her ikisi de sahadaki nüansları çok iyi biliyorlar." ifadesini kullandı.

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Vladimir Putin, Suriye, Soçi, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 07:29 
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