Soçi'de sel ve fırtına etkili oldu - Son Dakika

Yemen'de yağan kuvvetli yağmur sele neden oldu..

Yağışların yol açtığı selde 14 kişi hayatını kaybetti.

Sel nedeniyle çiftlikler ve tarım arazileri sular altında kalırken, çok sayıda evde hasar meydana geldi.

Fırtına, bazı bölgelerde elektrik direklerini devirdi.

Güvenlik güçlerine ait birimlerin askeri zırhlı araçlarla yürüttüğü kurtarma operasyonu uzun süre devam etti.

Suudi Arabistan'ın çeşitli bölgelerinde de yağışlar beraberinde seli getirdi.

Hayatı olumsuz etkileyen selde 3 kişi hayatını kaybetti.

Yetkililer, sellerin etkisini azaltmak için yolların açılması ve hasarların

giderilmesi gibi bir dizi önlem aldığını aktardı.

Sivil Savunma ekipleri ise selde bazı araçların bilinmeyen yerlere sürüklenmesi nedeniyle arama ve kurtarma operasyonları başlatıldığını

kaydetti.

Selden etkilenen ülkeler arasında soçi de var.

Rusya'nın güneyinde bulunan ve deniz turizminin gözde şehri Soçi'de önceki gün başlayan şiddetli yağışlar bir fırtına ile birlikte hayatı olumsuz etkiledi.

Gece saatlerine doğru artan yağışlar ve fırtınanın etkisiyle bir nehir taşarken, birçok ev, işyeri ve oteli su bastı.

Yağışın ardından meydana gelen sel nedeniyle halk siren sesleriyle uyarılırken,

itfaiye ve kurtarma ekipleri mahsur kalanların kurtarılması için yoğun çaba sarf etti.

Öte yandan fırtınanın başladığı saatlerde Soçi'nin Dagomys tatil kasabası açıklarında

hortum çıktı.