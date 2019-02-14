Son Dakika Haberleri: Soçi'deki Zirvede Lukaşenko Sürprizi

Soçi'deki Zirvede Lukaşenko Sürprizi

28 dakika önce

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani arasında gerçekleşen Suriye konulu üçlü zirvenin tamamlanmasından sonra Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun da katılımıyla sürpriz dörtlü bir zirve gerçekleşeceği aktarıldı.

Soçi'deki Zirvede Lukaşenko Sürprizi, System.String[]
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani arasında gerçekleşen Suriye konulu üçlü zirvenin tamamlanmasından sonra Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun da katılımıyla sürpriz dörtlü bir zirve gerçekleşeceği aktarıldı.

Rusya'nın Soçi kentinde gerçekleşen Suriye konulu zirve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleşti. Yapılan basın toplantısının ardından liderler yemeğe geçti. Yapılan son dakika duyurusunda Putin, Erdoğan ve Ruhani'nin yemekten sonra bir zirve daha gerçekleştireceği, bu zirveye ise Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun da katılarak zirvenin dörtlü zirveye dönüşeceği açıklandı. Yapılan açıklamada zirvenin basına kapalı olarak gerçekleştirileceği belirtildi. - SOÇİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 08:14 Kaynak: İHA

Rusya Federasyonu, Soçi, Vladimir Putin, Politika
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