Soçi mutabakatı çerçevesinde taktik ve teknik konuları görüşmek üzere ikinci Rus askeri heyetinin...
6 saat önce
Soçi mutabakatı çerçevesinde taktik ve teknik konuları görüşmek üzere ikinci Rus askeri heyetinin bugün Ankara'ya gelmesinin planlandığı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 11:46 Kaynak: AA
Soçi mutabakatı çerçevesinde taktik ve teknik konuları görüşmek üzere ikinci Rus askeri heyetinin bugün Ankara'ya gelmesinin planlandığı bildirildi.
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