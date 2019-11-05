Soçi mutabakatı kapsamında Türk ve Rus askerlerince Suriye'de Fırat'ın doğusunda gerçekleştirilen...
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Soçi mutabakatı kapsamında Türk ve Rus askerlerince Suriye'de Fırat'ın doğusunda gerçekleştirilen ikinci ortak kara devriyesi tamamlandı.
Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 02:16 Kaynak: AA
Soçi mutabakatı kapsamında Türk ve Rus askerlerince Suriye'de Fırat'ın doğusunda gerçekleştirilen ikinci ortak kara devriyesi tamamlandı.
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