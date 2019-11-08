Son Dakika Haberleri: Soçi mutabakatı kapsamında Türk ve Rus askerlerince, Suriye'de Fırat'ın doğusunda gerçekleştirilen...
Son Dakika Güncel Soçi mutabakatı kapsamında Türk ve Rus askerlerince, Suriye'de Fırat'ın doğusunda gerçekleştirilen...

Soçi mutabakatı kapsamında Türk ve Rus askerlerince, Suriye'de Fırat'ın doğusunda gerçekleştirilen...

8 saat önce

Soçi mutabakatı kapsamında Türk ve Rus askerlerince, Suriye'de Fırat'ın doğusunda gerçekleştirilen üçüncü ortak kara devriyesi tamamlandı.

Soçi mutabakatı kapsamında Türk ve Rus askerlerince, Suriye'de Fırat'ın doğusunda gerçekleştirilen..., System.String[]

Soçi mutabakatı kapsamında Türk ve Rus askerlerince, Suriye'de Fırat'ın doğusunda gerçekleştirilen üçüncü ortak kara devriyesi tamamlandı.

Suriye, Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 01:52 Kaynak: AA
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