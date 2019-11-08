Soçi mutabakatı kapsamında Türk ve Rus askerlerince, Suriye'de Fırat'ın doğusunda gerçekleştirilen...
8 saat önce
Soçi mutabakatı kapsamında Türk ve Rus askerlerince, Suriye'de Fırat'ın doğusunda gerçekleştirilen üçüncü ortak kara devriyesi tamamlandı.
Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 01:52 Kaynak: AA
Soçi mutabakatı kapsamında Türk ve Rus askerlerince, Suriye'de Fırat'ın doğusunda gerçekleştirilen üçüncü ortak kara devriyesi tamamlandı.
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