Soçi mutabakatı kapsamında Türk ve Rus askerleri, Suriye'de Fırat'ın doğusunda ikinci ortak kara...
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Soçi mutabakatı kapsamında Türk ve Rus askerleri, Suriye'de Fırat'ın doğusunda ikinci ortak kara devriyesine başladı.
Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 12:22 Kaynak: AA
Soçi mutabakatı kapsamında Türk ve Rus askerleri, Suriye'de Fırat'ın doğusunda ikinci ortak kara devriyesine başladı.
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