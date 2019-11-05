Son Dakika Haberleri: Soçi mutabakatı kapsamında Türk ve Rus askerleri, Suriye'de Fırat'ın doğusunda ikinci ortak kara...
Son Dakika Güncel Soçi mutabakatı kapsamında Türk ve Rus askerleri, Suriye'de Fırat'ın doğusunda ikinci ortak kara...

Soçi mutabakatı kapsamında Türk ve Rus askerleri, Suriye'de Fırat'ın doğusunda ikinci ortak kara...

7 saat önce

Soçi mutabakatı kapsamında Türk ve Rus askerleri, Suriye'de Fırat'ın doğusunda ikinci ortak kara devriyesine başladı.

Soçi mutabakatı kapsamında Türk ve Rus askerleri, Suriye'de Fırat'ın doğusunda ikinci ortak kara devriyesine başladı.

Soçi mutabakatı kapsamında Türk ve Rus askerleri, Suriye'de Fırat'ın doğusunda ikinci ortak kara...

Suriye, Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 12:22 Kaynak: AA
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