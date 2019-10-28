Soçi mutabakatında son durum!
1 saat önce
Rusya Federasyonu ile 22 Ekim tarihinde Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde yapılacak faaliyetleri planlamak üzere Ankara'ya gelen Rus askeri heyeti ile birinci gün çalışmaları tamamlandı.
Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 08:45 Kaynak: İHA
Rusya Federasyonu ile 22 Ekim tarihinde Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde yapılacak faaliyetleri planlamak üzere Ankara'ya gelen Rus askeri heyeti ile birinci gün çalışmaları tamamlandı. Görüşmelere yarın da devam edilecek.
(İHA)
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