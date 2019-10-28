Son Dakika Haberleri: Soçi mutabakatında son durum!
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Soçi mutabakatında son durum!

1 saat önce

Rusya Federasyonu ile 22 Ekim tarihinde Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde yapılacak faaliyetleri planlamak üzere Ankara'ya gelen Rus askeri heyeti ile birinci gün çalışmaları tamamlandı.

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Rusya Federasyonu ile 22 Ekim tarihinde Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde yapılacak faaliyetleri planlamak üzere Ankara'ya gelen Rus askeri heyeti ile birinci gün çalışmaları tamamlandı. Görüşmelere yarın da devam edilecek.

(İHA)

Ankara, Rusya, Soçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 08:45 Kaynak: İHA
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