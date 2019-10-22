Soçi sonrası Putin'le görüşen Esad: Topraklarımızın işgaline izin vermeyeceğiz
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Soçi'de Suriye konusunu ele alan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin daha sonra Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Soçi'de Suriye konusunu ele alan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin daha sonra Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile telefonda görüştü. Esad, "Suriye topraklarının herhangi bir bahaneyle işgal edilmesini tamamen reddediyoruz" dedi. Putin ise Türkiye ile yapılan anlaşmanın her türlü terörizmle mücadele üzerine odaklandığını vurguladı.
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Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 11:13
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