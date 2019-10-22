Son Dakika Haberleri: Soçi sonrası Putin'le görüşen Esad: Topraklarımızın işgaline izin vermeyeceğiz
Son Dakika Dünya Soçi sonrası Putin'le görüşen Esad: Topraklarımızın işgaline izin vermeyeceğiz

Soçi sonrası Putin'le görüşen Esad: Topraklarımızın işgaline izin vermeyeceğiz

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Soçi'de Suriye konusunu ele alan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin daha sonra Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile telefonda görüştü.

Soçi sonrası Putin'le görüşen Esad: Topraklarımızın işgaline izin vermeyeceğiz, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Soçi'de Suriye konusunu ele alan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin daha sonra Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile telefonda görüştü. Esad, "Suriye topraklarının herhangi bir bahaneyle işgal edilmesini tamamen reddediyoruz" dedi. Putin ise Türkiye ile yapılan anlaşmanın her türlü terörizmle mücadele üzerine odaklandığını vurguladı.


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Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, Suriye, Soçi, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 11:13 
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