'Socios.com Taraftar Etkileşimi Özel Ödülü' sahibini buluyor - Son Dakika

Dünyanın en büyük taraftar etkileşim platformu olan Socios.com, 68.'si düzenlenecek olan Gillette Milliyet Yılın Sporcu su Ödülleri'nde taraftarların belirleyeceği 'Socios.com Taraftar Etkileşimi Özel Ödülü'nün de sahibini bulmasında öncülük edecek.

Dünyanın en büyük taraftar etkileşim platformu olan Socios.com; Ballon D'or, Gazzetta Sport ve Globe Soccer ödüllerinin ardından 68.'si düzenlenecek olan Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri'nde de öncü bir işbirliğine imza atıyor. Türkiye'den Galatasaray, Trabzo spor, Başakşehir, Alanyaspor, Göztepe, Samsunspor gibi birçok önemli kulüple işbirliğine giden başarılı platform, Avrupa'nın devleri Barcelona, Manchester City, Paris Saint-Germain, Atletico Madrid, Juventus, Roma ve birçok kulüple de taraftara yönelik ortak önemli projelere imza atıyor.

1 TARAFTAR ÖDÜLÜ TAKDİM EDECEK

68. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri'nde gerçekleşecek olan işbirliğinde taraftarlara söz hakkı veren Socios, uygulama üzerinden yapılacak olan oylamayla birlikte 'Socios.com Taraftar Etkileşimi Özel Ödülü'nün de sahibini belirleyecek. Bu yıl ilk kez yapılan oylamaya katılan taraftarlardan biri de, ödül töreninde sahneye çıkaran, bu ödülü kazanan isme, Socios.com yöneticileriyle birlikte ödülünü takdim etme şansı yakalayacak. 'Taraftardan Fazlası Ol' mottosuyla, 120'den fazla global partneri ile dünya genelinde 1,5 milyon sporseveri tek bir uygulamada buluşturan platform, daha önce de Barcelonalı taraftarlara Nou Camp'ta 11'e 11 maç yapma imkanı sağlamış, Apollon Limassol taraftarlarına hazırlık maçına çıkacak ilk 11'ini, Young Boys'un deplasman formasını, Morutan'ın forma numarasını, Juventus ve Trabzonspor'un takım otobüslerinin dizaynını, Falcao'nun gol sevincini belirleme gibi birbirinden farklı oylamalar ile taraftarlara kulüp kararlarında etkili olma şansı sağlamıştı.

DREYFUS: "BU ÖDÜL, MOTTOMUZUN İZDÜŞÜMÜ OLDU"

Taraftarları oyunun tam merkezine konumlandırdıklarını her fırsatta dile getiren Socios.com'un Kurucusu ve CEO'su Alex Dreyfus, 68. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri iş birliğini başlatarak taraftarlara yeni bir alanda söz hakkı vermenin mutluluğunu dile getirerek "Türkiye'nin en köklü ve en prestijli spor ödülü olan Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri kapsamında, taraftarlara özel bir kategori üzerinden hem ödülü seçme hem de ödülü sahnede takdim etme fırsatının verilmesi 'Taraftardan Fazlası Ol' mottomuzun tam bir izdüşümü oldu. Böylesine büyük bir organizasyonda yer almaktan son derece mutluyuz. Umarım Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri organizasyonu ile yaptığımız taraftarların daha aktif ve daha katılımcı olmasının altını çizdiğimiz bu iş birliği, sporun içindeki tüm paydaşlara da ilham verir" ifadelerini kullandı.

(İHA)