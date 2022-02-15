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Socios.com, UEFA'nın resmi fan token partneri oldu - Son Dakika

Socios.com, UEFA'nın resmi fan token partneri oldu

15.02.2022 19:32
Socios.com, UEFA'nın resmi fan token partneri oldu

UEFA, taraftar etkileşim ve ödüllendirme uygulaması Socios.com'u resmi fan token partneri olarak seçti.

UEFA, taraftar etkileşim ve ödüllendirme uygulaması Socios.com'u resmi fan token partneri olarak seçti.

Socios.com, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve UEFA Süper Kupa'nın resmi fan token partneri oldu. UEFA Pazarlama Direktörü Guy-Laurent Epstein iş birliği hakkında "Socios.com gibi bir pazar liderinin UEFA'nın ilk fan token partneri olması bizi heyecanlandırıyor. İçlerinde büyüyen kripto varlık ve taraftar etkileşimi pazarı da olmak üzere, her zaman inovatif işbirlikleri için çalışıyoruz" ifadelerini kullanırken, Socios.com CEO'su Alexandre Dreyfus ise "Çığır açan bu iş birliği, UEFA ve Socios.com'un taraftar deneyimini geliştirmek için inovasyon ve teknolojiyi kucaklamaya yönelik ortak bağlılığının bir sonucu Bu yeni birliktelik sayesinde, dünyanın her yerinden yüz milyonlarca taraftar, yalnızca bir izleyiciden fazlası olma ve Fan Tokenlar aracılığıyla gezegenin en büyük kulüp futbolu turnuvalarında aktif bir rol üstlenme fırsatına erişecek" şeklinde konuştu.

ALTUĞ ÖZTÜRK: "FAN TOKEN SAHİPLERİNİ UEFA ORGANİZASYONLARINDA UNUTULMAZ DENEYİMLER VE ÖDÜLLER BEKLİYOR"

Socios.com Türkiye Direktörü Altuğ Öztürk, UEFA iş birliği ile fan token sahiplerinin çeşitli şekillerde ödüllendirileceğinin altını çizerek, şu ifadelere yer verdi:

"Bugüne kadar, içlerinde en üst seviye futbol kulüpleri, Formula 1 takımları, UFC ve NBA, NHL, NFL ve MLS'ten birçok takım da olmak üzere, 120'den fazla büyük spor organizasyonu ile fan token iş birlikleri gerçekleştirdik. Bu iş birliklerine Avrupa futbolunun en üst yönetsel kurumu UEFA'nın da dahil olması, bütün Türk futbolseverler gibi beni de heyecanlandırdı. Türk futbolseverler de, UEFA Sezon Açılış Etkinlikleri'ne VIP seyahatler, UEFA Genel Merkezi'ni ziyaret, UEFA efsaneleriyle sanal tanışma deneyimleri, maç biletleri, lisanslı ürünler gibi birçok deneyim ve unutulmaz ödüllerin sahibi olabilecek. Bu hem markamız hem de Türk futbolseverler adına güzel bir haber."

(İHA)

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Socios.com, UEFA'nın resmi fan token partneri oldu - Son Dakika


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