Son Dakika Haberleri: Sodex fuarı'nda yeni ürününü tanıttı
Son Dakika Güncel Sodex fuarı'nda yeni ürününü tanıttı

Sodex fuarı'nda yeni ürününü tanıttı

37 dakika önce

5 Ekim tarihleri arasında düzenlenen ISK-SODEX 2019'da iklimlendirme sektörüne yön veren ileri teknolojiye sahip ürün ve çözümleri ile yer aldı.

Sodex fuarı'nda yeni ürününü tanıttı, System.String[]
5 Ekim tarihleri arasında düzenlenen ISK-SODEX 2019'da iklimlendirme sektörüne yön veren ileri teknolojiye sahip ürün ve çözümleri ile yer aldı. Her yıl iklimlendirme sektörünü buluşturan fuarda Siemens, SINAMICS G120X frekans konvertörü ile ön plana çıktı.

Bu yıl 2 - 5 Ekim tarihleri arasında 14'üncü kez düzenlenen Uluslararası Isıtma, Soğutma, Klima, Havalandırma, Yalıtım, Pompa, Vana, Tesisat, Su Arıtma, Yangın, Güneş Enerjisi Sistemi Fuarı 2019'da (ISK-SODEX) Siemens, suyun ve havanın gücünü kontrol altına alan SINAMICS G120X frekans konvertörü ile yerini aldı.

İstanbul TÜYAP'taki fuarda altyapı uygulamalarında ihtiyaç duyulan tüm hizmetleri yerine getirmek için tasarlanan SINAMICS G120X serisi tanıtıldı. Ürün, suyun ve havanın kontrol edilmesini, sınırlanmasını, her zaman kontrollü bir şekilde ayrıştırılmasını, işlenmesini ve taşınmasını sağlıyor.

Ayrıca fuar kapsamında düzenlenen 'Fan & Pompa Uygulamaları için Frekans Konvertörleri' panelinde Siemens Dijital Endüstriler Bölümü, Hareket Kontrol Sistemleri Pazarlama ve Ürün Yöneticisi Mehmet Yılmaz, katılımcılarla sektörün önemli gündem maddelerini paylaştı.


Siemens, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 01:24 Kaynak: DHA
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