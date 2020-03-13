Sodexo, Business Pass ile yemek masrafı giderlerinde kolaylık - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Sodexo, Business Pass ile yemek masrafı giderlerinde kolaylık - Son Dakika Ekonomi

Sodexo, Business Pass ile yemek masrafı giderlerinde kolaylık

6 saat önce

Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri, Business Pass ile temsil ve ağırlama giderlerinin yönetilmesinde büyük kolaylık sağlıyor.

Sodexo, Business Pass ile yemek masrafı giderlerinde kolaylık, System.String[]

Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri, Business Pass ile temsil ve ağırlama giderlerinin yönetilmesinde büyük kolaylık sağlıyor.

Sodexo'dan yapılan açıklamaya göre, Business Pass ile iş yemekleri en prestijli restoranlarda yenirken, masrafları en etkin şekilde yönetmek mümkün.

Sodexo çalışanların hayatını kolaylaştıran ayrıcalıklar sunmaya devam ediyor. Bu ayrıcalıklardan biri olan Business Pass, iş yemekleri için en fazla tercih edilen restoranlardan oluşan üye ağı ile temsil ve ağırlama süreçlerini daha kolay hale getirirken, masraf yönetimini kontrol altına alıyor.

İşletmeler, yemekli ekip toplantılarını, saha ekiplerinin müşteri ağırladıkları yemeklerini, şirket içi kutlama organizasyonlarını ve ekip motivasyon yemeklerini Business Pass ile karşılaması durumunda yapılan harcamalar tek fatura ile muhasebeleştirilerek operasyonel kolaylık sağlanıyor ve harcamalar en ince detayına kadar incelenebiliyor.

Sodexo'lu çalışanlar ise kredi kartı veya nakit bulundurmak zorunda kalmadan misafirlerini prestijli Sodexo üye restoranlarında, yeni tasarımı ile Business Pass kartlarını kullanarak ağırlayabiliyor. Harcamalar için fiş veya fatura gibi ekstrelerle uğraşmayan çalışanlar, masraf yazmaktan kurtularak zamandan kazanıyor.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 02:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Hazine ve Maliye Bakanlığı koronavirüs fırsatçıları için WhatsApp ihbar hattı kurdu
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 9 Avrupa ülkesine uçuş yasağı getirildi Koronavirüsün Türkiye'ye sıçramasının ardından termal kameralara talep arttı Altının kilogramı 320 bin liraya geriledi

Son Dakika Haberleri
21:10 Kastamonu'da 2 adet Kreş ve 1 adet Oyuncak Kütüphanesi için imzalar atıldı
20:33 THY'den 9 ülkeye uçuşların durdurulmasına ilişkin açıklama
20:28 İtalya'da vaka sayısı 17 bin 660'a yükseldi
20:26 Kuşadası Ticaret Odası'ndan 'fahiş fiyat' uyarısı
20:24 Üç Bakan, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 21:14:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sodexo, Business Pass ile yemek masrafı giderlerinde kolaylık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]