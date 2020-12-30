Sodexo, çalışanların 2020 yılı yeme-içme tercihlerini açıkladı - Son Dakika

Sodexo, çalışanların 2020 yılı yeme-içme tercihlerini açıkladı

30.12.2020 10:33
Sodexo, çalışanların 2020 yılı yeme-içme tercihlerini açıkladı, System.String[]

Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri, çalışanların yemek kartı harcamalarını analiz ederek 2020 yılının yeme-içme tercihlerini açıkladı.

Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri, çalışanların yemek kartı harcamalarını analiz ederek 2020 yılının yeme-içme tercihlerini açıkladı.

Sodexo'dan yapılan açıklamaya göre, çalışanlar bu yıl da yemek tercihlerini kebaptan yana kullanırken, uzaktan çalışmanın da etkisiyle kahvaltı ve öğle yemeği saatleri salgın öncesine göre 1 saat ötelendi.

45 binden fazla üye iş yerinde seçme özgürlüğü sunan ve 1 milyon tüketiciye hizmet veren Sodexo'nun verilerine göre, firma müşterisi olan işverenlerin yüzde 60'ı yemek kartlarını firmalarında yaygınlaştırarak, fayda verdikleri çalışan sayısını salgın öncesine göre yüzde 20 artırdı.

Uzaktan çalışma ile yemek yeme saatleri değişti

Salgın öncesinde öğle yemeği harcamaları 12.00 ve 13.00 saatleri arası yapılırken, evden çalışmanın da etkisiyle salgın döneminde öğle yemeği saatleri 13.00 ve 14.00 arasına kaydı. Benzer şekilde kahvaltı için yapılan harcamalar da sabah 10.00 ve 11.00 saatleri arasında yoğunlaştı.

Bodrum'da harcama oranı yüzde 14 arttı

Uzaktan çalışma, harcama yapılan lokasyonların dağılımını da etkiledi. Muğla Bodrum'da harcama oranı salgın öncesine göre yüzde 14 arttı. Salgın öncesinde kişi başı ortalama 3 farklı semtte yemek yeniyorken, yine uzaktan çalışmanın etkisiyle bu sayı 2'ye düştü.

En pahalı yemek İzmir Karşıyaka'da, en çok yemek İstanbul Kadıköy'de yenildi

Bu yıl en pahalı yemek yenen yer 35,9 lira ile İzmir Karşıyaka oldu. Sodexo kullanıcılarının yaptıkları harcamalara göre Karşıyaka ilçesini, işlem başına ortalama 35,5 lira tutarı ile İstanbul'un Kadıköy ilçesi ve 34,1 lira tutar ile İstanbul'un Kartal ilçesi takip etti. Kadıköy aynı zamanda en çok harcama yapılan ilçe olarak adını ilk sıraya yazdırdı.

Çalışanlar mobil ödemeye geçti

Kullanıcılarının bu dönemdeki hijyen kaygısına cevap vermek amacıyla, sektörle özdeşleşen plastik kart ve yemek çeklerinin üretimini durdurarak tamamen dijital bir yemek deneyimi sunan Sodexo'nun verilerine göre, temassız ödeme bilincinin artması ile 2020 yılında mobil yemek kartı kullanımı salgın öncesi döneme göre 10 kat arttı. Buna bağlı olarak mobil ödeme işlem adetleri salgın öncesine göre yaklaşık 8 katına, temassız, mobil ödeme yapan kullanıcı sayısı ise 6 katına çıktı.

Bilişim sektörü döner tercih ediyor

Çalışmada, Türkiye'deki çalışanların 2019'da olduğu gibi en çok kebabı tercih ettiği gözlenirken, kebap tercihini ev yemekleri ve fast food takip etti. Kebapta kişi başı harcama tutarı 35.7 lira olurken, ev yemekleri için ortalama 28.6 lira harcandı. Sektör kırılımlarına da yer verilen analize göre bilişim ve bilgi teknolojileri sektörü yüzde 57'lik oranla yemek tercihini en yüksek oranda dönerden yana kullanan sektör oldu.

Karşıyaka, İstanbul, Kadıköy, Bodrum, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Sodexo, çalışanların 2020 yılı yeme-içme tercihlerini açıkladı - Son Dakika Ekonomi


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