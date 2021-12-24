Sodexo, çalışanların 2021 yılı yeme-içme tercihlerini açıkladı - Son Dakika

Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri'nin, bu yılın yeme-içme tercihleri ve harcama alışkanlıkları analizine göre, akşam saatlerinde yapılan restoran harcamalarında artış yaşanırken, yemek başına harcanan ortalama tutar yüzde 33 arttı.

Sodexo'dan yapılan açıklamaya göre, 80 binden fazla üye iş yerinde seçme özgürlüğü sunan ve 1 milyon tüketiciye hizmet veren Sodexo, çalışanların 2021 yılı yeme-içme tercihlerini ve harcama alışkanlıklarını analiz etti.

Sodexo'nun her yıl gerçekleştirdiği yeme-içme sektöründeki değişimlere ayna tutan çalışmaya bakıldığında, 2021 yılında ivmesini daha da artıran uçtan uca dijitalleşme kullanıcıların, müşterilerin ve üye iş yerlerinin kullanım alışkanlıklarına ve ödeme süreçlerine de yansıdı.

Sodexo bakiyeleri ile yapılan online gıda alışverişi 2021 yılında bir önceki yıla göre 3 katına, ödemelerde Cep Pos uygulamasının kullanımı ise 12 katına çıktı.

- Ortalama bir yemeğe harcanan tutar 2020 yılına göre yüzde 33 arttı

Sodexo kullanıcılarının yaptıkları harcamalara göre, Çekmeköy, İstanbul'da en pahalı yemek yenen yer oldu. Çekmeköy'de bir yemek için ödenen ortalama tutar 49 TL olarak kaydedilirken, Çekmeköy'ü sırasıyla Kadıköy ve Sancaktepe ilçeleri takip etti ve bir yıl öncesine göre en yüksek fiyat artışı yüzde 49 ile Beykoz ilçesinde gerçekleşti.

İzmir'de ortalama 51 TL yemek tutarı ile Karabağlar, İstanbul'u da geride bırakarak en pahalı ilçe olarak öne çıktı. Ankara'da ise en pahalı yemek yenen ilçe ortalama 43 TL ile geçen yıla göre yüzde 32 fiyat artışı yaşayan Çankaya oldu.

2021 yılında Sodexo harcamalarında genel Türkiye tablosuna bakıldığında ise ortalama bir yemek için ödenen tutar yüzde 33 artarak 41 TL oldu.

Çalışana günlük ortalama 25 TL yüklendi

Sodexo verilerine göre, işverenler, çalışanlarına kişi başına günlük ortalama 25 TL yemek tutarı yüklüyor. Türkiye genelinde 26 TL günlük tutar ile Kocaeli, 25 TL ile İstanbul ve 24,6 TL ile Antalya en yüksek günlük tutarı yükleyen iller olurken, Türkiye genelinde çalışanların 41 TL olan günlük ortalama harcama tutarlarıyla karşılaştırıldığında, yüklenen bakiyelerin yetersiz kaldığını gözlendi.

Uzaktan çalışma ile yemek yeme saatleri esnek bir döneme girdi. Salgın öncesinde öğle yemeği harcamaları 12.00 ve 13.00 saatleri arası yapılırken, evden çalışmanın da etkisiyle salgın döneminde öğle yemeği saatleri 13.00 ve 14.00 arasına kaydı. 2021 yılında en çok 18.00 ila 20.00 saatleri arasında yapılan harcamalarda artış oldu.

Yeme içme için lokasyon tercihleri son iki yıldır, önceki dönemlere göre daha fazla çeşitlendi. Geçen yıl salgına bağlı olarak çalışanların yoğunlukla uzaktan çalıştığı lokasyon olan Bodrum'da en yüksek artış yaşanırken, 2021 yılına gelindiğinde İstanbul'un Pendik ilçesi yükseliş gösterdi.

Pendik'i yine yerleşimin yüksek olduğu Kadıköy ve Maltepe semtleri takip ederken, iş merkezlerinin yer aldığı İstanbul'un Şişli ve Ankara'nın Çankaya ilçesi paylarını en çok düşüren bölgeler oldu.

Çalışanlar mobil ödemeye geçti

Sodexo Avantaj, kullanıcılarının bu dönemdeki hijyen kaygısına cevap vermek amacıyla, sektörle özdeşleşen plastik kart ve yemek çeklerinin üretimini durdurmuş, tamamen dijital uçtan uca bir yemek deneyimi sunmaya başlamıştı.

Temassız ödeme alışkanlığının artması ile 2021 yılında, önceki yıla göre mobil ödeme ile yapılan işlem sayısı 4 kat artarken, mobil ödeme yapan kullanıcılar da 2 kat artı.

Enerji sektörü kebap, perakende sektörü fast food tercih ediyor

Çalışmada, Türkiye'deki çalışanların önceki yıllarda olduğu gibi en çok kebabı tercih ettiği gözlenirken, kebap tercihini fast food takip etti. Kebapta kişi başı harcama tutarı 45 TL oldu.

Sektör kırılımlarına da yer verilen analize göre, kebabı en çok tercih eden sektör enerji sektörü oldu. Perakende sektörü en fazla fast food tercih eden sektör olurken, bu sektörün çalışanları her 4 yemekten birini fast food olarak tüketmeyi tercih etti. Finans ve hizmet sektörleri de perakende sektörüne yakın bir harcama alışkanlığı gösterdi.