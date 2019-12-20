Sodexo Cep POS, POS cihazı bulundurma zorunluluğunu ortadan kaldırıyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Sodexo Cep POS, POS cihazı bulundurma zorunluluğunu ortadan kaldırıyor - Son Dakika Ekonomi

Sodexo Cep POS, POS cihazı bulundurma zorunluluğunu ortadan kaldırıyor

6 saat önce

Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri, yeni teknolojisi Cep POS ile tüketicilere vakit kaybetmeden ve POS cihazı beklemeden ödeme imkanı sağlıyor.

Sodexo Cep POS, POS cihazı bulundurma zorunluluğunu ortadan kaldırıyor, System.String[]

Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri, yeni teknolojisi Cep POS ile tüketicilere vakit kaybetmeden ve POS cihazı beklemeden ödeme imkanı sağlıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, dijital teknolojilere yatırım yapan Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri, yeni hizmeti Cep POS ile cihaz taşıma ve bulundurma zorunluluğunu ortadan kaldırarak maliyetlerin azaltılmasına ve verimliliğin artmasına katkı sağlayacak.

Sodexo'nun üye iş yerleri için özel olarak geliştirdiği Cep POS teknolojisi sayesinde POS cihazı olmadan, tüketicilerin Sodexo Mobil Uygulaması üzerinden ürettikleri mobil ödeme kodunu web, mobil telefon ya da tablet cihazı üzerinde ilgili ekrana girerek anında ödeme alabilmek mümkün olacak.

Üye işyerlerini cihaz bağlılığından ve maliyetlerinden kurtaran CEP POS sayesinde üye iş yerleri müşterilerine sunduğu hizmetin kalitesini de arttırmış olacak.

Fiziksel POS cihazı taşıma ve bulundurma zorunluluğunu ortadan kaldıran yeni nesil uygulama Cep POS ile kasada uzun kuyruklara son verilirken, sadece bir kod aracılığıyla internete bağlanan tüm cihazlardan güvenli ve hızlı bir şekilde ödeme alınabilecek.

Aynı zamanda üye işyerleri için Sodexo Cep POS üzerinden tüm işlemlere yönelik topluca fatura kesmek mümkün olacak.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 10:22 Kaynak: AA
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