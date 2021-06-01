Sodexo'dan yeni kurumsal hediye platformu

Sodexo'nun yeni kurumsal hediye platformu "FlexoGift", çalışanlara yüzlerce marka ve ürün arasından kendi hediyelerini seçme fırsatı veriyor.

Sodexo'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, geliştirdiği dijital hediye platformu FlexoGift ile kurumsal hediye alanında yeni bir dönemi başlatıyor.

"FlexoGift" sayesinde çalışanlar, işverenleri tarafından belirlenen hediye miktarlarını mobil uygulama üzerinden dijital çeke dönüştürerek gıdadan giyime, elektronikten ev dekorasyonuna, akaryakıttan e-ticarete kadar çeşitli kategorilerde birbirinden seçkin markalardan diledikleri hediyeyi kendileri seçebiliyor.

İşverenleri tarafından "FlexoGift"lerine yüklenen hediye miktarları ile çok sayıda öne çıkan markadan ihtiyaçlarına göre alışveriş yapabilen çalışanlar, dijital hediye çeklerini mağazalarda ya da markaların online alışveriş sitelerinde değerlendirebiliyor, bakiyelerini son kuruşuna kadar harcayabiliyor.

Şirketlerin birbirinden farklı kurumsal hediye seçeneklerini çalışanlarına tek bir platform üzerinden sunmasını sağlayan "FlexoGift" ile Sodexo, günümüz değişen çalışma düzenine ve çalışan ihtiyaçlarına uygun uçtan uca dijital bir hizmet sunuyor.