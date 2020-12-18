Sodexo, Enerji Verimliliği Danışmanlığı Yetki Belgesi aldı - Son Dakika

Sodexo, Enerji Verimliliği Danışmanlığı Yetki Belgesi aldı

18.12.2020 13:15
Sodexo, Enerji Verimliliği Danışmanlığı Yetki Belgesi aldı, System.String[]

Sodexo Entegre Hizmet Yönetimi, Enerji Verimliliği Danışmanlık (EVD) Yetki Belgesi aldı.

Sodexo Entegre Hizmet Yönetimi, Enerji Verimliliği Danışmanlık (EVD) Yetki Belgesi aldı.

Sodexo'dan yapılan açıklamaya göre, Yaşam Kalitesi Hizmetleri firmalarından biri olan ve iş ortaklarına yemekten teknik mühendislik hizmetlerine, tesis yönetiminden temizliğe 50'ye yakın alanda hizmet veren şirket, EVD Yetki Belgesi alarak iş ortaklarına sunduğu hizmetleri genişletiyor.

Yetki belgesi, Sodexo'ya EVD şirketi olarak plaza, ofis, AVM, hastane, okul, otel, kamu binaları, depolar gibi binalarda enerji etütleri yapma, verimlilik arttırıcı projeleri hazırlama ve uygulama ve enerji yönetimi danışmanlığı gibi hizmetleri sunma yetkisi sağlıyor.

Verilen bilgiye göre, dünyayı etkisi altına alan salgın döneminde kaynakların doğru kullanımı en çok konuşulan konuların başında geliyor.

Dünya çapında 80 ülkede her gün 75 milyondan fazla insanın yaşamına dokunan Sodexo, kaynakların doğru kullanımı adına EVD Yetki Belgesi ile enerji tüketiminin ve karbon emisyonlarının azaltılmasını hedeflerken iç ortam hava kalitesini sürekli gözetim altında tutarak iş ortaklarına sağlıklı bir çalışma ortamı sağlanmasını hedefliyor.

Sodexo, iş ortaklarının sürdürülebilirlik hedefleri çerçevesinde, enerji yönetimine ilişkin çözümlerini "Enerji ve sürdürülebilirlik stratejisi", "Yasal mevzuatlara uyum", "Enerji tedarik stratejileri", "Performans ölçümleri ve raporlamalar" ve "Teknoloji ile desteklenen verimlilikler" olmak üzere 5 ana başlıkta kurguluyor.

Hastane, Enerji, Kamu, Otel, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Sodexo, Enerji Verimliliği Danışmanlığı Yetki Belgesi aldı - Son Dakika Ekonomi


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