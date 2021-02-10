Sodexo ile hediyeler Hopi'de "paracık"a dönüşüyor - Son Dakika

Sodexo ile hediyeler Hopi'de "paracık"a dönüşüyor

10.02.2021 10:19
Sodexo ile hediyeler Hopi'de

Sodexo'nun geliştirdiği gerçek zamanlı dijital hediye çeki altyapısı ile şirketlerin çalışanlarına Sodexo üzerinden sağladığı kurumsal hediyeler, Hopi Kurumsal Paracık'a dönüştürülebiliyor ve "paracık"lar anlaşmalı Hopi noktalarında kullanılabiliyor.

Sodexo'nun geliştirdiği gerçek zamanlı dijital hediye çeki altyapısı ile şirketlerin çalışanlarına Sodexo üzerinden sağladığı kurumsal hediyeler, Hopi Kurumsal Paracık'a dönüştürülebiliyor ve "paracık"lar anlaşmalı Hopi noktalarında kullanılabiliyor.

Sodexo'dan yapılan açıklamaya göre, çalışan yan hak ve faydaları alanında çalışanlara ve kurumlara uçtan uca dijital bir deneyim yaşatan şirket, ürün ve hizmetlerine bir yenisini ekleyerek, firmaların kurumsal hediye süreçlerini dijitalleştiren ve firma çalışanlarına modern ve esnek çözüm sağlayan bir iş birliğine imza attı. Perakende sektöründe yeni bir dönemi başlatan bu iş birliği kapsamında firmaların çalışanlarına hediye edeceği Sodexo dijital hediye çekleri, Hopi Paracık hesabına aktarılarak anlaşmalı Hopi markalarının mağaza ya da web sitelerinde kullanılabilecek.

Bu iş birliği ile çalışanlarına dönemsel ya da düzenli hediyeler sunmak isteyen firmaların hediye seçme, tedarik etme, dağıtma gibi operasyonel tüm yükleri ortadan kalkıyor. Firmalar siparişlerini dijital olarak veriyor, Sodexo çalışanlara çeklerini dijital olarak mobil uygulama üzerinden ulaştırıyor ve çekleri Hopi uygulamasında "paracık"a dönüştürüyor, çalışanlar ise istediği hediyeyi seçme özgürlüğüne sahip oluyor. Böylelikle hediye süreci uçtan uca dijitalleşiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Üst Yöneticisi (CEO) Eda Uluca Özcan, bu iş birliği ile Hopi'nin sağladığı deneyimi, dijital kurumsal ödüllendirme sistemine taşıyarak işverenlerin ve çalışanların yeni nesil yan hak beklentilerine uygun bir çözüm sunduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Yeni dönemde çalışan motivasyon ve bağlılığını sağlamak artık kurumlar için çok önemli ve öncelikli hale geldi. Uzaktan çalışmanın yaygınlaştığı, ihtiyaçların kişiden kişiye değiştiği dünyamızda, çalışanların beklentilerinin başında fark edilmek ve ödüllendirilmek yer alıyor. Bu koşullar ışığında firmalara esnek ve dijital bir hediye çözümü sunabilmek, çalışanlara da modern bir perakende deneyimi yaşatabilmek için Hopi ile bir iş birliği yaptık. Bu iş birliği sayesinde firmaların çalışanlarına sağlamak istediği hediye ve yan faydaların Hopi Paracık'a dönüştürülmesini sağlıyoruz. Böylece çalışanlara farklı kategorilerde özgürce alışveriş yapabilecekleri dijital bir platform sunuyoruz."

9,8 milyon üyesi ve çok sayıda sektörden 180'den fazla üye markasıyla kullanıcıların alışverişlerinde keyif, kazanç ve kolaylık sunduklarını belirten Hopi Genel Müdürü Neslihan Uçar Çadırcı da, "Bu yenilik ile kurumların ve markaların ödüllendirme sistemlerini dijital bir boyuta taşıyor, hem markaların hem de çalışanlarının fayda havuzlarını zenginleştiriyoruz. Çalışanlar, Sodexo dijital hediye çeklerini Hopilerine Paracık olarak yükleyerek diledikleri markada harcama özgürlüğüne sahip oluyor." ifadelerini kullandı.

Her firmanın ihtiyacına özel dijital ödüllendirme yaklaşımı

Kurumların, çalışanlarına Sodexo ile hediye tanımlamalarının ardından Sodexo uygulamasına kısa mesajla yönlendirilen çalışanlar, kendilerine tanımlanan hediye çeklerini "paracık"a dönüştürerek harcama yapmaya hemen başlayabiliyorlar.

Çalışanlar, "paracık"larını Sodexo'nun sağladığı bu yeni yapı ile diledikleri şekilde giyimden ayakkabıya, elektronikten seyahate kadar çeşitli kategorilerde anlaşmalı Hopi markaları arasında bölüştürebiliyor, son kuruşuna kadar parçalı kullanabiliyor ve ister mağazalardan ister web sitelerinden temassız ve hijyenik bir şekilde ödeme yapabiliyorlar. Sektörde bir ilk olan bu uygulamayla, çalışanlara seçme özgürlüğü sunarken hediye seçeneklerini artırarak seçkin markalar ve farklı kategorilerde dilediğini satın alma fırsatı sağlıyor.

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Sodexo ile hediyeler Hopi'de 'paracık'a dönüşüyor - Son Dakika Ekonomi


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