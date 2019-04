Sodexo, 'İşyeri Trendleri Raporu 2018'i yayınladı.

Geleceği anlatan bilim kurgu filmlerindeki sahneler, 'nesnelerin interneti' (IoT) ile gerçeğe dönüşüyor. Bir komutla aydınlanan odalar, daha az trafiği tespit eden uygulamalar, sağlıklı bir yaşam adına her adımı izleyen bileklikler ve daha fazlası artık hayatımızın içinde. Nesnelerin interneti pazarının 2019 yılı sonunda küresel ekonominin 1,5 trilyon dolarlık kısmını oluşturması bekleniyor. Bunun yanında 2020 yılına kadar 50 milyar, 2030 yılına kadar da 200 milyardan fazla nesnenin birbirine internet aracılığıyla bağlanacağı tahmin ediliyor. Dünya çapında 72 ülkede hizmet veren Sodexo'nun hazırladığı 'İşyeri Trendleri Raporu'nda nesnelerin internetinin yükselişinin çalışma alanlarına etkisine dikkat çekiliyor.

Güvenlik, memnuniyet ve performans artışı sunuyor

Nesnelerin interneti üzerine yoğunlaşan işletmeler, çalışanların memnuniyetini, güvenliğini ve performansını artırmayı hedefliyor. Yapay zekayla donatılan sanal asistan botları ofislerde hayatı kolaylaştırıyor, sensör sistemleri çalışanlara güvenlik, memnuniyet sunuyor. Sensörler aracılığıyla binanın belli bölümlerinde kaç kişinin çalıştığı, hangi bölümde yoğunluk yaşandığı gibi bilgiler elde edilip; ısınma, aydınlatma ve temizlik konularında tasarruf sağlanabiliyor. Bunun yanında yeni teknolojiler, çalışan güvenliği de sunuyor. Endüstriyel alanda kullanılabilecek IoT ürünleriyle çalışanların yorgunlukları tespit edilip, olası yaralanmaların önüne geçilebiliyor. Giyilebilir akıllı teknolojilerin kask ve emniyet kemerlerine bağlanması da planlanıyor.

Ahmet Zeytinoğlu: Sodexo olarak yakından takip ediyoruz

Sodexo'nun dünyanın 72 ülkesinde her gün yaklaşık 75 milyon kişiye hizmet verdiğini belirten Sodexo Türkiye CEO'su Ahmet Zeytinoğlu, "Nesnelerin interneti teknolojilerini yakından takip ediyor, çalışanlarımıza daha rahat bir çalışma ortamı sağlamak için çalışıyoruz'" dedi. Nesnelerin internetinin iş yaşamının yanı sıra günlük hayata da her geçen gün daha fazla entegre olduğunu vurgulayan Zeytinoğlu, "Günümüzde nefes aldığımız her saniyede, tahmini olarak 127 yeni cihaz internete bağlanıyor, sağladığı bilgi akışıyla hayatımızı kolaylaştırıyor. Dünya çapındaki özel şirketlerin 2017 ile 2025 yılları arasında nesnelerin interneti için 15 trilyon dolar harcayacağı tahmin ediliyor. Dünyayı değiştiren bu teknolojiye, dünyaya hizmet eden bir kuruluş olan Sodexo'nun da kayıtsız kalması düşünülemez" dedi.

2021 yılına kadar 500 milyon cihaz üretilecek

Şirketlerin gelecek planları arasında nesnelerin interneti önemli rol oynuyor. Küresel bir ankete göre kuruluşların yüzde 31,4'ü bu konudaki çalışmalara başlarken, yüzde 43'ü ise önümüzdeki 12 ayda hazırlıklarını tamamlamayı hedefliyor. 2016 yılında üretilen 202 milyon giyilebilir cihazın, 2021 yılına kadar 500 milyona kadar yükselmesi bekleniyor. Çalışanlar da nesnelerin internetine karşı değil. Çalışanların yüzde 58'i, "işlerin daha hızlı yapılmasına yardımcı olacaksa" giyilebilir bir cihazla çalışabileceğini belirtiyor.

Raporda öne çıkan rakamlar ise şöyle:

Şirketlerin yüzde 65'i 2020 yılına kadar çalışmalarına IoT ürünlerini eklemeyi planlıyor,

2020 yılında dünya çapındaki şirketlerde 9,5 milyar dijital asistanın görev yapması bekleniyor,

Çalışanların yüzde 69'u, otomasyon ile asıl görevlerine daha çok yoğunlaşabiliyor,

Çalışanların yüzde 86'sı otomasyon ile yaratıcılığa daha çok vakit buluyor,

Şirketler IoT ürünleriyle güvenlik anlamında yüzde 20-50 arasında tasarruf yapabilir,

Şirketler, enerji takibi ile elektrik faturalarında yüzde 20'ye yakın tasarruf sağlayabilir.