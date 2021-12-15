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Sodexo, KOBİ'lerin ve yemek sektörünün dijitalleşmesine katkı sağlıyor - Son Dakika

Sodexo, KOBİ'lerin ve yemek sektörünün dijitalleşmesine katkı sağlıyor

15.12.2021 12:30
Sodexo, KOBİ'lerin ve yemek sektörünün dijitalleşmesine katkı sağlıyor

Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri, sunduğu hizmetlerle yemek sektörünün, şirketlerin ve KOBİ'lerin dijitalleşme yolculuğunda çözüm ortağı oluyor.

Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri, sunduğu hizmetlerle yemek sektörünün, şirketlerin ve KOBİ'lerin dijitalleşme yolculuğunda çözüm ortağı oluyor.

Sodexo açıklamasına göre, Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri, geliştirdiği dijital ürünler, geniş hizmet ağı ve girişim ekosistemiyle iş süreçlerini dijitalleştirmek isteyen işletmelerin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi hizmetler sunuyor.

Sodexo, üye iş yerleri için yatırım yaptığı akıllı kurye takip yazılımı "HemenYolda" ile yemek siparişlerinin canlı olarak takip edilebilmesini sağlıyor. Sodexo üye iş yerlerine kurye ekiplerini sahada verimli bir şekilde yönetme imkanı sunan HemenYolda sayesinde sipariş hacimlerini büyüten restoranlar, paket servislerinde sipariş adedini salgın öncesi döneme göre yüzde 42 arttırdı.

"Mobil kart kullanımı yüzde 44 arttı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri Üye Genel Müdür Yardımcısı Ersoy Bayraktar, sektörün en kapsamlı hizmet ağına sahip marka olarak tüm ekosistemin dönüşümü için önemli adımlar attıklarını bildirdi.

Günlük yaşantının mobil ve esnek bir dünyaya dönüştüğünü belirten Bayraktar, "Sodexo olarak Türkiye genelinde her gün 20 binden fazla müşterimize, 80 binden fazla üye noktamız ile 1 milyondan fazla kullanıcımıza ulaşıyoruz. İş ortaklarımızın yükünü arttıran ve zaman kaybettiren durumlar iş verimliliğini etkiliyor. Dijitalleşen çözümlerimizle tüm bu ihtiyaç ve sorunları adreslemek öncelikli hedefimiz oldu." ifadelerini kullandı.

Salgın dönemi gibi zor bir dönemde KOBİ'ler başta olmak üzere üye iş yerlerinin dijitalleşme süreçlerini hızlandırarak verimliliğini artıracak, onlara yeni satış kanalları yaratacak ve esneklik sağlayacak bir dizi yeniliği hayata geçirdiklerini aktaran Bayraktar, "Online alışveriş üye ağımızı oluşturduk ve genişlettik. Üyelerimiz için akıllı telefonları POS cihazına dönüştüren Cep POS'u lanse ettik. Bu dönüşüm sonucunda kullanım oranlarımız mobil kartta 44, online alışverişte 40, mobil ödemede ise 17 kat arttı." değerlendirmesinde bulundu.

"Mobil cihazlar POS cihazına dönüştü"

Ersoy Bayraktar, temassız ödeme bilincinin artmasıyla dijital çözümlerin vazgeçilmez hale geldiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Restoranlar, paket servis iş hacimlerini verimli operasyonlar ile büyütmenin önemini gördüler ve mümkün olduğunca süreçlerini ve hizmetlerini dijitalleştirmeye başladılar. Sodexo'nun 80 bin noktadan oluşan üye iş yeri ağının temassız, hızlı ve kolay ödeme alabilmesi için akıllı telefonları POS cihazına dönüştürecek bir uygulama geliştirdik. Cep POS çözümümüzü üyelerimize hızlı ve ücretsiz şekilde sunuyoruz. Böylece üye restoranlarımız akıllı telefonlar üzerinden hijyenik ve temassız bir şekilde ödeme alıyor, fiziksel POS cihazı ihtiyacı ortadan kalkıyor. Bu hizmetimiz sayesinde bugüne dek dijitalleşen işlemlerden 60 bin metrelik kağıt tasarrufu yapılmasını sağlayarak doğamıza da katkıda bulunduk."

"Üye ağımızın yüzde 50'sini organik gıda üreticileri oluşturuyor"

Tüketici alışkanlıkları ve yeme içme trendindeki değişiklikleri hızlıca fark ederek aksiyon aldıklarını belirten Bayraktar, "Sunduğumuz hizmetleri geliştirirken gerekli veri setlerini kurup senaryolarımızı inşa ediyoruz. Bu dönemde sağlıklı beslenme ve online alışveriş tüketiciler için odak haline geldi. Bu doğrultuda organik gıda üreticilerini müşterilerimizle buluşturduk. Toplam online üye ağımızın yüzde 50'sini organik gıda üreticileri oluşturuyor. Böylece mobil uygulamamız üzerinden Türkiye'nin dört bir yanında bulunan girişimci ve üreticilere yeni bir satış kanalı açıyoruz, farklı mecralardaki iletişimlerimizle üye işletmelerimizi destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler, geri dönüşüm, Türkiye, Yatırım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sodexo, KOBİ'lerin ve yemek sektörünün dijitalleşmesine katkı sağlıyor - Son Dakika


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