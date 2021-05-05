Sodexo'lulara Arzum ürünleri yüzde 40 indirimli - Son Dakika

Sodexo kart kullanıcıları, www.arzum.com.tr adresinden yaptıkları alışverişlerde yüzde 40'lık indirimden faydalanabiliyor.

Sodexo açıklamasına göre, Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri, elektrikli küçük ev aletleri sektörünün öncü markalarından Arzum ile yaptığı iş birliğiyle Sodexo Club üzerinde bir kampanya başlattı.

Kampanya ile Sodexo kart kullanıcıları, www.arzum.com.tr adresinden yaptıkları alışverişlerde yüzde 40'lık indirimden yararlanabiliyor.

Sodexo, kampanya ile kullanıcılarına Arzum kahve ve çay makinelerinden mutfak aletlerine, elektrikli ev aletlerinden kişisel bakım ürünlerine kadar farklı kategorilerde yüzlerce ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olma fırsatı sunuyor.

Yıl sonuna kadar devam edecek kampanyadan faydalanmak isteyen Sodexo'lular, Sodexo Avantaj web sitesi ve mobil uygulama üzerinde yer alan Sodexo Club üzerinden aldıkları indirim kodlarını arzum.com.tr üzerinden sepetlerine tanımlayarak indirimden yararlanabiliyor.