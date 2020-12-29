Sodexo'nun Mobil Kart ve Mobil Ödeme çözümüne iki altın ödül - Son Dakika

Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri'nin geliştirdiği Mobil Kart ve Mobil Ödeme çözümü, İstanbul Marketing Awards 2020 ve PSM Awards'tan altın ödül almaya hak kazandı.

Sodexo açıklamasına göre, Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri'nin yemek kartı sektöründe yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dönemi ile artan temassız ödeme talebine cevap veren "Mobil Kart ve Mobil Ödeme çözümüne iki altın ödül birden geldi.

Sodexo'nun "Mobil Kart ve Mobil Ödeme" çözümü, Türk iş dünyasındaki markaların pazarlama süreçlerini değerlendiren İstanbul Marketing Awards'ta "Yeni Kategori Oluşturma" kategorisinde altın ödülün sahibi olurken, finans ve teknoloji sektörünün gelişmesini sağlayan inovatif projeleri ödüllendiren PSM Awards'ta da geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ödül kazanarak "En İyi Tutundurma" kategorisinde altın ödülün sahibi oldu.

Kovid-19 salgını döneminde Sodexo'nun tüm fiziki kart ve çek üretimini durdurarak akıllı telefonları yemek kartına dönüştüren sektördeki ilk uygulamalardan biri olan söz konusu teknolojisi sayesinde, işletmeler kart dağıtım süreçlerine son veriyor, kullanıcılar ise uçtan uca dijital bir yemek deneyiminde seçme özgürlüğünün tadını çıkarıyor.