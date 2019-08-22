Sodexo online yemek sipariş dönemini başlatıyor
46 dakika önce
Sodexo Türkiye İcra Kurulu Başkanı Özcan, "Sodexo Plus uygulamasını geliştirdik.
Sodexo Türkiye İcra Kurulu Başkanı Özcan, "Sodexo Plus uygulamasını geliştirdik. Eylül ayından itibaren, Sodexo yemek kartı kullanıcıları, 4 bin 500 üye iş yerinden, kendi uygulamamız üzerinden online yemek siparişi verebilecek." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 01:40
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