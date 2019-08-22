Sodexo online yemek sipariş dönemini başlatıyor

Sodexo Türkiye İcra Kurulu Başkanı Özcan, "Sodexo Plus uygulamasını geliştirdik. Eylül ayından itibaren, Sodexo yemek kartı kullanıcıları, 4 bin 500 üye iş yerinden, kendi uygulamamız üzerinden online yemek siparişi verebilecek." dedi.