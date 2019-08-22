Son Dakika Haberleri: Sodexo online yemek sipariş dönemini başlatıyor
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Sodexo online yemek sipariş dönemini başlatıyor

46 dakika önce

Sodexo Türkiye İcra Kurulu Başkanı Özcan, "Sodexo Plus uygulamasını geliştirdik.

Sodexo online yemek sipariş dönemini başlatıyor, System.String[]

Sodexo Türkiye İcra Kurulu Başkanı Özcan, "Sodexo Plus uygulamasını geliştirdik. Eylül ayından itibaren, Sodexo yemek kartı kullanıcıları, 4 bin 500 üye iş yerinden, kendi uygulamamız üzerinden online yemek siparişi verebilecek." dedi.

Türkiye, Eylül, CEO, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 01:40 
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