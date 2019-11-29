Son Dakika Haberleri: Sodexo, paket servisleri "Hemen Yolda" ile dijitalleştirecek
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Sodexo, paket servisleri "Hemen Yolda" ile dijitalleştirecek

6 saat önce

Sodexo, kurye takip yazılımına yaptığı yeni yatırımı "Hemen Yolda" hizmetiyle üye iş yerlerinin paket servislerini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirmesini sağlayacak.

Sodexo, paket servisleri

Sodexo, kurye takip yazılımına yaptığı yeni yatırımı "Hemen Yolda" hizmetiyle üye iş yerlerinin paket servislerini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirmesini sağlayacak.

Sodexo'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, üye iş yerleri Hemen Yolda ile hem sipariş hacimlerini büyütecek hem de müşteri memnuniyetini en üst seviyeye taşıyacak.

Geliştirdiği dijital çözümlerle, çalışanların iş ve özel yaşamlarındaki deneyimini artırma vizyonu ile çalışan Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri; işletmelerin karmaşık dağıtım sistemlerini düzenlemek amacıyla oluşturulan akıllı kurye takip yazılımı Hemen Yolda'ya yatırım yaptı.

40 bini aşkın restorandan oluşan geniş bir üye ağına sahip olan Sodexo, bu yatırım ile üye iş yerlerinin dijitalleşme ihtiyaçlarına çözüm sunarak daha verimli çalışmalarını sağlayacak.

Paket servis ve kurye hizmeti iyileştiriliyor

Restoranların kurye ekiplerini sahada verimli bir şekilde yönetmelerini sağlayan Hemen Yolda yazılımı ile Sodexo üye iş yerleri, online sipariş konusundaki hizmet kalitelerini en çok etkileyen unsurlardan biri olan paket servis ve kurye hizmetini iyileştiriyor.

Sorunsuz paket servis deneyimi sunmayı amaçlayan bu girişim ile restoranların paket servis süreci tamamen dijitalleşiyor. Restoranlar, dijital bir platform üzerinden kuryelerin yerini ve durumunu gerçek zamanlı görerek ve siparişleri uygun kuryeye atama imkanına sahip olarak, saha ekibini çok daha verimli bir şekilde yönetebiliyor.

Yazılım kapsamında yer alan müşteri bilgilendirmeleri ve canlı takip modülü sayesinde müşteri memnuniyetinde de artış hedefleniyor.

Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri, Türkiye'ye paralel olarak faaliyet gösterdiği diğer ülkelerde de Hemen Yolda ile restoran üye iş yerlerine hizmet sunmayı planlıyor.

Sodexo; üyelerine, müşterilerine ve tüketicilerine yönelik sunacağı dijital değer teklifleri için iş ortaklıkları ve yatırımlarına devam etmeyi hedefliyor.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 11:02 Kaynak: AA
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