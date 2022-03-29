Sodexo, Stevie Ödülleri'nde 4 farklı kategoride altın ödül aldı - Son Dakika

Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri, dünyanın en saygın iş ödülleri arasında yer alan ve 2002 yılından bu yana düzenlenen, Stevie Ödülleri'nin Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) Bölgesi için oluşturulan özel ödül programında dört ayrı kategoride altın ödüle layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri, geliştirdiği öncü projeleriyle MENA Stevie Ödülleri'nde Örnek İşveren, B2B Ürünlerde Yenilikçilik, Müşteri Hizmetleri Yönetimi-Planlama ve Uygulamada Yenilikçilik ve İnsan Kaynakları Yönetimi-Planlama ve Uygulamada Yenilikçilik kategorilerinde dört altın ödül kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Üst Yöneticisi (CEO) Eda Uluca Özcan, "Sodexo olarak her gün 80 bin noktada, 25 bin firmanın 1 milyona yakın çalışanın yanındayız. Paydaşlarımıza en iyi hizmeti vermek adına hep daha fazlası için durmaksızın çalışıyoruz. Hayata geçirdiğimiz projelerin dünya çapında da böylesi değerli ödüllerle taçlandırılması gurur verici. Aldığımız tüm bu ödüller, paydaşlarımıza yaşattığımız benzersiz deneyimin sürekli gelişimi için bize büyük motivasyon sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Açıklamaya göre, Mobil Ödeme, Mobil Kart, Online Alışveriş, FlexoGift, Cep POS ve Sanal Pos gibi yenilikçi ve uçtan uca dijital uygulamalarıyla hem hizmet verdiği şirket ve çalışanlarının hem de üye iş yerlerinin hayatını kolaylaştıran Sodexo, aldığı ödüllerle sektöre liderlik ediyor.