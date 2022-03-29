Sodexo, Stevie Ödülleri'nde 4 farklı kategoride altın ödül aldı - Son Dakika
Üye Girişi

Sodexo, Stevie Ödülleri'nde 4 farklı kategoride altın ödül aldı

29.03.2022 10:37
Sodexo, Stevie Ödülleri'nde 4 farklı kategoride altın ödül aldı

Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri, dünyanın en saygın iş ödülleri arasında yer alan ve 2002 yılından bu yana düzenlenen, Stevie Ödülleri'nin Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) Bölgesi için oluşturulan özel ödül programında dört ayrı kategoride altın ödüle layık görüldü.

Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri, dünyanın en saygın iş ödülleri arasında yer alan ve 2002 yılından bu yana düzenlenen, Stevie Ödülleri'nin Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) Bölgesi için oluşturulan özel ödül programında dört ayrı kategoride altın ödüle layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri, geliştirdiği öncü projeleriyle MENA Stevie Ödülleri'nde Örnek İşveren, B2B Ürünlerde Yenilikçilik, Müşteri Hizmetleri Yönetimi-Planlama ve Uygulamada Yenilikçilik ve İnsan Kaynakları Yönetimi-Planlama ve Uygulamada Yenilikçilik kategorilerinde dört altın ödül kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Üst Yöneticisi (CEO) Eda Uluca Özcan, "Sodexo olarak her gün 80 bin noktada, 25 bin firmanın 1 milyona yakın çalışanın yanındayız. Paydaşlarımıza en iyi hizmeti vermek adına hep daha fazlası için durmaksızın çalışıyoruz. Hayata geçirdiğimiz projelerin dünya çapında da böylesi değerli ödüllerle taçlandırılması gurur verici. Aldığımız tüm bu ödüller, paydaşlarımıza yaşattığımız benzersiz deneyimin sürekli gelişimi için bize büyük motivasyon sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Açıklamaya göre, Mobil Ödeme, Mobil Kart, Online Alışveriş, FlexoGift, Cep POS ve Sanal Pos gibi yenilikçi ve uçtan uca dijital uygulamalarıyla hem hizmet verdiği şirket ve çalışanlarının hem de üye iş yerlerinin hayatını kolaylaştıran Sodexo, aldığı ödüllerle sektöre liderlik ediyor.

YORUMLAR
500
Son dakika! Suudi Arabistan ve ABD Dışişleri Bakanları, 'Orta Doğu'da istikrarın güçlendirilmesini' görüştü Son dakika! Suudi Arabistan ve ABD Dışişleri Bakanları, 'Orta Doğu'da istikrarın güçlendirilmesini' görüştü VakıfBank, iki ayrı Stevie organizasyonunda 18 ödülün sahibi oldu VakıfBank, iki ayrı Stevie organizasyonunda 18 ödülün sahibi oldu

Kuzey Afrika, Orta Doğu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sodexo, Stevie Ödülleri'nde 4 farklı kategoride altın ödül aldı - Son Dakika


Son Dakika
10:33 Ukrayna'nın Mariupol kentinde ilerleyen Rus tankı el tipi tanksavar ile vuruldu
10:25 Sağlık Bakanlığı'na 10 bin personel alımına ilişkin yerleştirme sonuçları açıklandı!
10:03 Kahraman bekçinin tekmesi: Elinde tüfekle gezen adamı tekme atarak durdurdu
09:46 Mesut Akusta'dan Teşkilat'a veda!
09:45 Rusya-Ukrayna zirvesi öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net tavır: Barış için sorumluluk almaktan kaçınmayız!
09:18 Gazetecilerin soruları Ronaldo'yu çıldırttı: Bırakmak istersem bırakırım!
09:13 Tarihi Yarımada'ya araç sınırlaması geliyor: Amaç ecdat bakiyesini korumak!
09:05 Vladimir Putin, Çeçen lider Ramazan Kadirov'a korgeneral rütbesi verdi!
08:59 Yasak Elma'da bu akşam neler oldu? Handan'ın gerçek yüzü ortaya çıktı
08:56 Müzakere öncesi Rusya, Ukrayna'ya yönelik 3 talebinden vazgeçti! İşte aralarında Nazilerle ilgili maddenin de olduğu o talepler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2022 10:47:12. #1.11#
SON DAKİKA: Sodexo, Stevie Ödülleri'nde 4 farklı kategoride altın ödül aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement