Sodexo Türkiye'den kadınlara kariyer yolculuğunda destek - Son Dakika
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Sodexo Türkiye'den kadınlara kariyer yolculuğunda destek

7 saat önce

Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri İcra Kurulu Başkanı Eda Uluca Özcan, "Sodexo Türkiye'de kadın çalışanlarımızın oranı yüzde 50, icra kurulu üyelerimizin ise yüzde 33'ü kadın.

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Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri İcra Kurulu Başkanı Eda Uluca Özcan, "Sodexo Türkiye'de kadın çalışanlarımızın oranı yüzde 50, icra kurulu üyelerimizin ise yüzde 33'ü kadın. Kadın çalışan sayısını artıran birçok şirketin daha başarılı olduğu bir gerçek." dedi.

Sodexo'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, 72 ülkede toplam 460 bin çalışanıyla hizmet veren Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri, kadınları kariyer yolcuğunda desteklemeye devam ederken, iş odağına insanı alarak bireylerin yaşam kalitelerini artırmak misyonuyla faaliyetlerini sürdürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri İcra Kurulu Başkanı Özcan, kadın istihdamı konusunda Türkiye'de çeşitli çalışmalar yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri'ni (WEPs) imzaladık. Bu prensipleri şirketimizde uygulayarak kadınların iş hayatındaki konumlarını güçlendirmeye ve onları cesaretlendirmeye devam ediyoruz. Bugün Sodexo Türkiye'de kadın çalışanlarımızın oranı yüzde 50, icra kurulu üyelerimizin ise yüzde 33'ü kadın. Türkiye ortalamasına bakıldığında bu rakamlar oldukça yüksek. Kadın istihdamının yüksek olması iş süreçlerinin de sağlıklı yönetilmesine katkı sağlıyor. Kadın bir lider olarak, ben de çeşitli çalışmalara katılıyorum. Yönetim kurulları başta olmak üzere her kademede kadın çalışan oranının artmasını destekliyorum. Kadınların yeteneklerini geliştirmesi, deneyim kazanması ve en üst düzeyde değer görmesi için bizim gibi işverenlere çok önemli görevler düşüyor. Kadın çalışanlar, başarıyı artırıyor."

Kadınların cinsiyetlerine bağlı olarak iş hayatındaki kariyer gelişimlerini engelleyecek bazı zorluklarla karşılaşabildiğini aktaran Özcan, kadınların aktif olarak yer aldığı şirketlerde başarı oranının oldukça yüksek olduğunu bildirdi.

Özcan, "İşverenler bunu göz önünde bulundurarak cinsiyet dengesine önem vermeli. Kadın çalışan sayısını artıran birçok şirketin daha başarılı olduğu bir gerçek." ifadelerini kullandı.

Verimlilik ve karlılık için cinsiyet dengesi şart

Açıklamada yer alan bilgiye göre, hem globalde hem de Türkiye'de çeşitli araştırmalar yapan Sodexo, iş yerinde ideal cinsiyet dengesi oranı olan yüzde 40-60'ı sağlayan şirketlerde daha yüksek çalışan ve müşteri bağlılığı olduğunu, faaliyet karlılığının daha fazla ve iş kazalarının daha az yaşandığını tespit etti.

2009 yılında, Sodexo Global tarafından 21 millet ve 34 kadın-erkek liderden oluşan SWIFT (Yeni adı SoTogether) isimli grup 2025 yılına kadar şirketlerde yüzde 40-60 cinsiyet dengesini sağlamak ve kadınları kariyer yolculuklarında desteklemek üzere çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye, CEO, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 11:08 Kaynak: AA
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