Sodexo'ya müşteri deneyiminde üç ödül

Sodexo, 2008 yılından bu yana uluslararası arenada müşteri deneyimi yarışmaları düzenleyen Birleşik Krallık merkezli Awards International tarafından düzenlenen Turkey Customer Experience ödüllerinde 3 ayrı kategoride ödüle layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, uzun yıllardır 12 ülkede ödül programları düzenleyen Awards International ve Customer Experience Professionals Association'ın (CXPA) birlikte yürüttükleri ve bu yıl Türkiye'de ilki gerçekleşen "Turkey Customer Experience Awards" etkinliğine Türkiye'nin farklı sektörlerinde faaliyet gösteren 30 kurumu 80'in üzerinde proje ile katılarak 18 farklı kategoride yarıştı.

Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri, hayata geçirdiği projeler ile Turkey Customer Experience Awards 2021'den 3 ödülle döndü.

Sodexo, "İletişim Merkezi" kategorisinde Altın, "Kriz Anında Müşteri Deneyimi" ve "B2B Müşteri Deneyimi" kategorilerinde ise Gümüş Ödüllerin sahibi oldu.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri Müşteri Deneyimi Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi Serdar Güngör, şunları kaydetti:

"Sodexo olarak müşteri deneyimini her zaman iş süreçlerimizin tam kalbine konumlandırıyor, tüm paydaşlarımıza ayrıcalıklı ve kişiselleştirmiş bir deneyim sunabilmenin yöntemlerini arıyoruz. Bu vizyonla hayata geçirdiğimiz projelerin ödüllerle taçlandırılması bizi hem çok mutlu ediyor hem de gururlandırıyor. Müşterilerimizin beklentilerini en iyi şekilde karşılamak için çalışmalarımıza ve projelerimize devam edeceğiz."