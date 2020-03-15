SODİGEM'den korona virüs videosu - Son Dakika
Son Dakika Güncel SODİGEM'den korona virüs videosu - Son Dakika

SODİGEM'den korona virüs videosu

6 saat önce

Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM), korona virüse karşı dijital önlemlerin anlatıldığı bir video yayımladı.

SODİGEM'den korona virüs videosu, System.String[]

Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM), korona virüse karşı dijital önlemlerin anlatıldığı bir video yayımladı.


Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'nın bir projesi olarak kurulan ve yaptığı çalışmalarla adından sıkça söz ettiren SODİGEM, tüm dünyayı etkisi altına alan "korona virüs" tehlikesi için insanları bilgilendirmeye devam ediyor. İçerisinde bulunulan dijital çağda temas edilen teknolojik aletlerin kullanımı ve temizliği konusunda alınabilecek önlemleri bir video haline getiren SODİGEM, yayımladığı videoda belirlenen önlemleri sıraladı. - ESKİŞEHİR

Anadolu Üniversitesi, Şafak Ertan Çomaklı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 03:03 Kaynak: İHA
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