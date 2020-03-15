SODİGEM'den koronavirüse karşı videolu uyarı - Son Dakika
Son Dakika Sağlık SODİGEM'den koronavirüse karşı videolu uyarı - Son Dakika

SODİGEM'den koronavirüse karşı videolu uyarı

6 saat önce

Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) Bilim Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbiri kapsamında dijital önlemlerin anlatıldığı video yayımladı.

SODİGEM'den koronavirüse karşı videolu uyarı, System.String[]

Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) Bilim Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbiri kapsamında dijital önlemlerin anlatıldığı video yayımladı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, AÜ Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'nın projesi olarak kurulan ve yaptığı çalışmalarla adından sıkça söz ettiren SODİGEM'in, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs tehlikesi için insanları bilgilendirmeye devam ettiği bildirildi.

İçinde bulunulan dijital çağda temas edilen teknolojik aletlerin kullanımı ve temizliği konusunda alınabilecek önlemleri bir video haline getiren SODİGEM, yayımladığı videoda belirlenen önlemleri sıraladı.

Anadolu Üniversitesi, Şafak Ertan Çomaklı, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 03:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Mehmet Ali Erbil'den aylar sonra gelen ilk paylaşım
Konyaspor'dan 'gol' göndermesi Koronavirüse karşı iyi geldiği söylentisi kınanın satışını da artırdı Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Umreden daha önce dönenler de koronavirüs testinden geçirildi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2020 21:54:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: SODİGEM'den koronavirüse karşı videolu uyarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]