SODİGEM'den öğrencilere yarıyıl tatili uyarıları - Son Dakika

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) Bilim Kurulunun, gençlere yönelik bilgilendirici çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, AÜ Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'nın projesi olarak kurulan SODİGEM'in, gençleri dijital dünyadaki tehlikelere karşı uyarmaya ve dijital dünyaya ilişkin bilgiler vermeye devam ettiği kaydedildi.

Öğrencilerin yarıyıl tatilinde gerçek yaşamdan uzaklaşmaması gerektiğini ifade eden SODİGEM Bilim Kurulu, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"Tatilde önceliğiniz gerçek yaşam etkinlikleri olmalıdır. Ailenizle, akrabalarınızla ve arkadaşlarınızla düzenleyeceğiniz buluşmalar tatilinizi daha verimli hale getirebilir. Ayrıca unutmayın ki gerçek yaşamda yapmaktan çekineceğiniz şeyleri dijital dünyada da yapmamalısınız. Tatil için mutlaka bir plan yapmalısınız. Planı ailenizle birlikte yapmak ve onların da katılımını sağlamak daha verimli bir tatil geçirmenizi sağlayabilir. Dijital dünyada ve sosyal ağlarda geçireceğiniz zamanın sınırları bu planda belli olmalıdır. Dijital dünyada yapacaklarınız ile ilgili planınızı ailenizle paylaşmalısınız."

"Ailenizle paylaşmaktan çekinmemelisiniz"

Dijital güvenliğe dikkati çeken bilim kurulu açıklamasında, "Tatilde dijital güvenlik eğitimlerine vakit ayırmalı ve kendinizi geliştirmelisiniz. Kullandığınız cihazların güvenlik ve gizlilik ayarlarını kontrol etmelisiniz. Yine bu cihaz ve uygulamaların güncel olduğundan emin olmalısınız. Sosyal medya saldırganlığının gitgide artmakta olduğu dijital dünyada yaşadığınız herhangi bir olumsuz olayı, ailenizle paylaşmaktan çekinmemelisiniz. Sosyal ağlarda ailenizle arkadaş olmak sizin dijital güvenliğiniz açısından önemlidir. Dijital güvenlik hakkında bilgi edinmek, var olan bilgilerinizi teyit etmek için SODİGEM tarafından hazırlanan dijital güvenliğe dair kaynaklardan faydalanabilirsiniz." ifadelerine de yer verildi.

"Dijital oyun oynarken mutlaka seçici davranın"

Dijital oyunlarda ve uygulamalarda gençlerin ve öğrencilerin seçici olması gerektiğine vurgu yapan bilim kurulu uzmanları, "Tatilde dijital oyun oynamayı tercih ettiğiniz zamanlarda rekabete dayalı, süre sınırı olmayan ve zararlı içerikler barındıran oyunlardan uzak durmalısınız. İndireceğiniz uygulamalar ve oyunların yaşınıza ve isteklerinize uygun olup olmadığını mutlaka kontrol etmelisiniz. Oyunların sınıflandırılmasında kullanılan derecelendirmeler hakkında bilgi edinmek için SODİGEM'in 'Dijital Oyunlar' kitabından ve 'Tehlikeli Dijital Oyunlar' kitapçığından faydalanabilirsiniz." değerlendirmesinde bulundu.