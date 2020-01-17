SODİGEM'den yarıyıl tatil uyarıları - Son Dakika

Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) Bilim Kurulu, yarıyıl tatilinde öğrencilere uyarılarda bulundu.



SODİGEM, gençleri dijital dünyadaki tehlikelere karşı uyarmaya ve dijital dünyaya ilişkin bilgiler vermeye devam ediyor. Yarıyıl tatilinde, gerçek yaşamdan uzaklaşılmaması gerektiğini ifade eden SODİGEM Bilim Kurulu, "Tatilde önceliğiniz gerçek yaşam etkinlikleri olmalıdır. Ailenizle, akrabalarınızla ve arkadaşlarınızla düzenleyeceğiniz buluşmalar tatilinizi daha verimli hale getirebilir. Ayrıca unutmayın ki gerçek yaşamda yapmaktan çekineceğiniz şeyleri dijital dünyada da yapmamalısınız. Tatil için mutlaka bir plan yapmalısınız. Planı ailenizle birlikte yapmak ve onların da katılımını sağlamak daha verimli bir tatil geçirmenizi sağlayabilir. Dijital dünyada ve sosyal ağlarda geçireceğiniz zamanın sınırları bu planda belli olmalıdır. Dijital dünyada yapacaklarınız ile ilgili planınızı ailenizle paylaşmalısınız" diye ifade etti.



"Dijital güvenliğe önem verin"



Dijital güvenliğe dikkat çeken SODİGEM Bilim Kurulu, öğrencilere şu uyarılarda bulundu:



"Tatilde dijital güvenlik eğitimlerine vakit ayırmalı ve kendinizi geliştirmelisiniz. Kullandığınız cihazların güvenlik ve gizlilik ayarlarını kontrol etmelisiniz. Yine bu cihaz ve uygulamaların güncel olduğundan emin olmalısınız. Sosyal medya saldırganlığının gitgide artmakta olduğu dijital dünyada yaşadığınız herhangi bir olumsuz olayı, ailenizle paylaşmaktan çekinmemelisiniz. Sosyal ağlarda ailenizle arkadaş olmak sizin dijital güvenliğiniz açısından önemlidir. Dijital güvenlik hakkında bilgi edinmek, var olan bilgilerinizi teyit etmek için SODİGEM tarafından hazırlanan dijital güvenliğe dair kaynaklardan faydalanabilirsiniz. Dijital oyun oynarken mutlaka seçici davranın. Tatilde dijital oyun oynamayı tercih ettiğiniz zamanlarda rekabete dayalı, süre sınırı olmayan ve zararlı içerikler barındıran oyunlardan uzak durmalısınız. İndireceğiniz uygulamalar ve oyunların yaşınıza ve isteklerinize uygun olup olmadığını mutlaka kontrol etmelisiniz. Oyunların sınıflandırılmasında kullanılan derecelendirmeler hakkında bilgi edinmek için SODİGEM'in 'Dijital Oyunlar' kitabından ve 'Tehlikeli Dijital Oyunlar' kitapçığından faydalanabilirsiniz."



"Dijital oyun ve uygulama üretme yapabilirsiniz"



Dijital dünyaya ilgi duyan ve bu konuda kendisini geliştirmek isteyen öğrencilere de önerilerde bulunan SODİGEM Bilim Kurulu, "Bu tatilde dijital oyun oynamak yerine dijital oyun üretmeye ne dersiniz? 'Scratch, Unity ve Unreal' gibi uygulamalarla oyun yapmayı deneyebilirsiniz. Yarıyıl tatilinde planladığımız eğitsel proje ve çalışmalarınızda dijital dünya avantajlarından yararlanabilirsiniz. Web 2.0 araçları kullanarak ikinci dönem için hazırlıklar yapabilirsiniz. Örneğin 'Canva' uygulaması ile ders afişleri hazırlayabilirsiniz. Tatilde kodlama öğrenmek için kendinize vakit ayırabilirsiniz. Örneğin 'Scratch' ve 'Code.org' gibi kodlama araçları ile denemeler yapabilirsiniz. Dijital Kimlik: İnternet ortamında ve sosyal ağlarda sahip olunan kimliği, sağlıklı ve güvenli bir şekilde yönetme yetkinliğidir. Dijital Güvenlik: Dijital dünyadaki saldırılardan, zorbalıklardan, tacizlerden ve olası tüm tehlikelerden korunma yetkinliğidir. Dijital Gizlilik: Kişisel veri ve bilgilerin korunması ve sosyal ağ paylaşımlarına dikkat etme yetkinliğidir. Dijital Ekran Yönetimi: Dijital ekranlar ile geçirilen zamanın bilinçli geçirilmesi ve süre kontrolünü yapabilme yetkinliğidir. Eleştirel Düşünme: Dijital dünyada bulunan bilgilerin ve içeriklerin doğru olup olmadığını anlayabilme, zararlı ya da zararsız olduğunu ayırt edebilme yetkinliğidir. Dijital Ayak İzi: Dijital dünyada gerçek hayatta olduğu gibi ayak izi bırakıldığının farkında olma ve bu ayak izlerini yönetebilme yetkinliğidir. Empati: İnternette ve özellikle sosyal ağlarda başkalarının duygu ve düşüncelerine saygı gösterme ve olaylara karşı tarafın penceresinden bakabilme yetkinliğidir. Dijital Okuryazarlık: İnternette arama yapabilme, içerik bulabilme ve bulunan içerikleri yorumlayabilme yetkinliğidir. Dijital Haklar: Gerçek hayatta olduğu gibi dijital dünyada da haklarının olduğunun bilincinde olma yetkinliğidir. Dijital İletişim: Dijital dünyada etkili ve sağlıklı iletişim kurma yetkinliğidir" diye belirtti. - ESKİŞEHİR