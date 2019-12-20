SODİGEM eğitimlerine devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel SODİGEM eğitimlerine devam ediyor - Son Dakika

SODİGEM eğitimlerine devam ediyor

6 saat önce

Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) ve Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile liselere yönelik olarak gerçekleştirilen 'Etkin Sosyal Medya Kullanımı ve Dijital Güvenlik' eğitimleri devam ediyor.

SODİGEM eğitimlerine devam ediyor, System.String[]

Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) ve Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile liselere yönelik olarak gerçekleştirilen 'Etkin Sosyal Medya Kullanımı ve Dijital Güvenlik' eğitimleri devam ediyor.


SODİGEM'in, Eskişehir merkezinde ve ilçelerdeki liselerde gerçekleştirmeyi planladığı eğitimlerin dördüncü durağı, Eskişehir Anadolu Lisesi oldu. Eğitimde, Sosyal Medya Hukuku, Sosyal Medyada Estetik Algısı ve Dijital Güvenlik konularında eğitim verildi. Öğrenci ve öğretmenlerin ilgiyle takip ettiği eğitime katılan öğrencilere; kitap, kitapçık ve broşürler dağıtıldı. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 02:14 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Zeynep Alkan Naz'ın derin dekolteli saten elbisesi eleştiri yağmuruna tutuldu
Son Dakika: 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvurular 6-10 Ocak tarihlerinde yapılacak beIN Sports'tan kulüplere yayın müjdesi! Sosyal medyada 1 dakika... Tekirdağ'da emekli öğretmen husumetlisini bıçaklayarak öldürdü

Son Dakika Haberleri
20:45 "Baskı ve tehdit" iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika
20:44 Vatikan'a "rekor" sayıda cinsel istismar şikayeti geldi - Son Dakika
20:44 Kahramanmaraş'ta kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
20:42 Osmaniye'de tır dorsesinde yangın - Son Dakika
20:42 DHA YURT BÜLTENİ - 24 - Son Dakika
20:04 Nihat Hatipoğlu, 5 bin yıllık gerçeği su yüzüne çıkardı: Hindu kitaplarında Hz.Muhammed'in adı var - Son Dakika
19:50 ABD Savunma Bakanı Esper'den Erdoğan'ın "İncirlik'i kapatırız" restine yanıt: Bunun nedeni nedir görüşmem gerekiyor - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2019 20:46:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: SODİGEM eğitimlerine devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]