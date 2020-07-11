SODİGEM Müdürü Eraslan sosyal medya şirketlerinin Türkiye'de temsilcilik açmamasını değerlendirdi... - Son Dakika

SODİGEM Müdürü Eraslan sosyal medya şirketlerinin Türkiye'de temsilcilik açmamasını değerlendirdi...

Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) Müdürü Prof. Dr. Levent Eraslan, sosyal medya şirketlerinin hukuki anlamda sorumluluk almamak ve hukuki yaptırımlardan uzak kalmak için Türkiye'de temsilcilik açmak istemediğini bildirdi.

Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) Müdürü Prof. Dr. Levent Eraslan, sosyal medya şirketlerinin hukuki anlamda sorumluluk almamak ve hukuki yaptırımlardan uzak kalmak için Türkiye'de temsilcilik açmak istemediğini bildirdi.

Ayasofya kararı Yunanistan'ı çıldırttı! Atatürk'ün Selanik'teki evi için iğrenç teklif
Bahçeli'den Orhan Pamuk'a Ayasofya tepkisi: Her zerresi dikenle sarılmış Pamuk
Son dakika: Türkiye'nin en yüksek köprüsü olan Botan Çayı Beğendik Köprüsü açıldı

Eraslan, yaptığı yazılı açıklamada, sosyal medya şirketlerinin Türkiye'de temsilcilik açmamaları konusunda pek çok farklı sebep olabileceğinin altını çizdi.

Twitter, Facebook, Instagram gibi Türkiye'de milyonlarla kullanıcısı bulunan sosyal medya platformlarının belirli ücretler karşılığında reklam içeriklerini yayınladığına değinen Eraslan, "Ancak ülkemizde bu platformların herhangi bir temsilciliği bulunmadığından dolayı reklam içeriklerinden elde edilen vergiler yurt dışına aktarılmaktadır. Sosyal medya şirketlerinin temsilci açmamalarının sebeplerinden ilki reklam vergisi ödemekten kaçınmaktır. Sosyal medya şirketleri hukuki anlamda sorumluluk almamak ve hukuki yaptırımlardan uzak kalmak istiyor." ifadelerini kullandı.

"Verileri Türkiye ile paylaşmak istemiyorlar"

Sosyal medya platformlarının sağladığı faydaların yanı sıra bazı durumlarda ulusal ya da kişisel sorunların yaşanmasına da yol açtığını belirten Eraslan, şöyle devam etti:

"Sosyal medya platformları bu tip sorunlar karşısında ve platformlardaki zamanında kaldırılamayan içerikler için ceza ödemek istememektedir. Aynı zamanda sosyal medyayı devlet kontrolü yerine şirket kontrolü altında tutabilmek adına da temsilcilik açmayı reddetmektedir. Çünkü temsilcilikleri bulunan ülkelerde devlet, bu platformların temsilcilerinden kendilerine sunulması üzere bir faaliyet raporu talep edebilir. Bu bağlamda verileri Türkiye ile paylaşmak istememek de temsilcilik açmak istememenin sebeplerinden biridir. Sosyal medyanın sağladığı özgürlük alanını, anonim hesaplar aracılığıyla eleştiri ve yorum adı altında hakaret, küfür ve taciz içerikli mesajlarla kötü amaçlara yönelik kullanan hesaplar mevcuttur. Bu aynı zamanda yasal bir suçtur. Sosyal medya şirketleri ise ortaya çıkan bu sözde eleştiri-yorum özgürlüğünün kısıtlanmasını olumsuz bir durum olarak değerlendirdiğinden ve anonim hesaplar tarafından yapılan paylaşımların sorumluluğunu almak istemediğinden yine temsilci fikrine sıcak bakmamaktadır."

Anadolu Üniversitesi, Türkiye, Teknoloji, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 10:41 Kaynak: AA

Son Dakika Teknoloji SODİGEM Müdürü Eraslan sosyal medya şirketlerinin Türkiye'de temsilcilik açmamasını değerlendirdi... - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

17:16 Ayasofya kararı Yunanistan'ı çıldırttı! Atatürk'ün Selanik'teki evi için iğrenç teklif 16:32 Bahçeli'den Orhan Pamuk'a Ayasofya tepkisi: Her zerresi dikenle sarılmış Pamuk 16:28 Son dakika: Türkiye'nin en yüksek köprüsü olan Botan Çayı Beğendik Köprüsü açıldı 15:37 Francesca Cipriani'den Can Yaman itirafı: Bütün gece bana kur yaptı, sonra da bana cevap vermedi 15:31 Babacan'dan Ayasofya'nın cami olmasına temkinli yorum: Sonuçlarını hep birlikte göreceğiz 14:54 Dünyaca ünlü sahilimizde "Çok fazla normalleştik" dedirten görüntüler 14:47 Instagram'ı ikiye bölen video! Şeyma Subaşı dans etti, 7 yaşındaki kızı eşyalarını taşıdı 14:06 Emekli hakim, tramvayda 15 yaşındaki kızların fotoğrafını çekerken yakalandı 13:55 Tatil yapan eşi ve kayınvalidesini ziyarete giden adam, çıkan tartışmada anne-kızı öldürdü 13:08 Sokak ortasında sevgilisini öldürdü, polisi görünce kendini vurdu 13:05 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Ayasofya cami olmakla kalmasın, bir mektep bir medrese olsun 12:58 Koronavirüs ilk kez 3 boyutlu görüntülendi 12:41 İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan tepkiler sonrası sosyal medya hesabını kapattı 12:37 Kaza yapan zırhlı araç takla attı, etrafa altın saçıldı! Ekipler karış karış arıyor 12:35 Bülent Arınç'tan Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine ilişkin yorum: Şükürler olsun
Ayasofya kararı Yunanistan'ı çıldırttı! Atatürk'ün Selanik'teki evi için iğrenç teklif
17:16
Bahçeli'den Orhan Pamuk'a Ayasofya tepkisi: Her zerresi dikenle sarılmış Pamuk
16:32
Son dakika: Türkiye'nin en yüksek köprüsü olan Botan Çayı Beğendik Köprüsü açıldı
16:28
Francesca Cipriani'den Can Yaman itirafı: Bütün gece bana kur yaptı, sonra da bana cevap vermedi
15:37
Babacan'dan Ayasofya'nın cami olmasına temkinli yorum: Sonuçlarını hep birlikte göreceğiz
15:31
Dünyaca ünlü sahilimizde "Çok fazla normalleştik" dedirten görüntüler
14:54
Instagram'ı ikiye bölen video! Şeyma Subaşı dans etti, 7 yaşındaki kızı eşyalarını taşıdı
14:47
Emekli hakim, tramvayda 15 yaşındaki kızların fotoğrafını çekerken yakalandı
14:06
Tatil yapan eşi ve kayınvalidesini ziyarete giden adam, çıkan tartışmada anne-kızı öldürdü
13:55
Sokak ortasında sevgilisini öldürdü, polisi görünce kendini vurdu
13:08
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2020 17:32:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: SODİGEM Müdürü Eraslan sosyal medya şirketlerinin Türkiye'de temsilcilik açmamasını değerlendirdi... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]