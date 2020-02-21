SODİGEM Müdürü Prof. Dr. Eraslan'dan "Çelme takma oyunu ölümcül olabilir" uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel SODİGEM Müdürü Prof. Dr. Eraslan'dan 'Çelme takma oyunu ölümcül olabilir' uyarısı - Son Dakika

SODİGEM Müdürü Prof. Dr. Eraslan'dan "Çelme takma oyunu ölümcül olabilir" uyarısı

7 saat önce

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) Müdürü Prof. Dr.

SODİGEM Müdürü Prof. Dr. Eraslan'dan

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) Müdürü Prof. Dr. Levent Eraslan, gençler arasında yayılan ve çelme takarak oynanan oyunun, özellikle ergen yaş gurubunda sıkça görülen ve bunu kayda alınıp daha sonra sosyal medya platformlarında paylaşılmasıyla ortaya çıkan ve ölümcül sonuçlara yol açabilen bir oyun olduğunu söyledi.

Eraslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Skull Breaker Challenge" adı verilen meydan okumaların sosyal medyada paylaşılmasıyla gençler arasında yayıldığını anlattı.

Oyunun barındırdığı tehlikelere değinen Eraslan, şöyle devam etti:

"Burada iki durum var. Birincisi meydan okuma süreci, diğeri ise bunun kayda alınıp sosyal medya üzerinden dolaşıma sokulması. Özellikle video paylaşım sitesinde biz bunu çokça görüyoruz. SODİGEM olarak tespit ettiğimiz 14 Challenge türü var. Bu oyun beyin kanaması, beyin korteksinin zarar görmesi, fiziki zararların doğabileceği bir oyun. Fonda da farklı müzikler. İlk etapta komik gibi görünse de, bu öğrenciler, gençler arasında çok yaygınlaştı ve neredeyse ölüme kadar varan, yurt dışında da örnekleri olduğu söylenmektedir."

Eraslan, oyunun neden olduğu tehlikeler önlemek için yapılması gerekenler hakkında da bilgi verdi.

Prof. Dr. Eraslan, şunları kaydetti:

"Bir kere böyle meydan okumaların anne ve babalar, öğretmenler ve okul yöneticileri tarafından bilinmesi gerekmektedir. İkincisi, gençlerin böylesi mecralarda eğlenme süreçlerini daha bilinçli hale getirmeleri gerekir ve ilerde daha farklı meydan okumalar olabilir. Bu yüzden özellikle okul rehberlik servislerinin, Milli Eğitim Bakanlığının bu konuya dönük bilgilendirici dokümanlar yayınlaması gerekmektedir. En son olarak gençlere SODİGEM olarak şunu söyleyebiliriz; lütfen sosyal medyanın farklı ve güzel fayda getirici yönlerini kullanın. Bunun dışında çıktığınız her türlü ekstrem denemeler sizi ne yazık ki üzücü sonuçlara götürebilir."

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 02:00 Kaynak: AA
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