SODİGEM Müdürü Prof. Dr. Eraslan'dan sosyal medyada 'bilgi kirliliği' uyarısı - Son Dakika

ESKİŞEHİR Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) Müdürü Prof. Dr. Levent Eraslan, bilgi kirliliğinin son dönemde sosyal medya platformlarındaki en büyük sorunlardan biri haline geldiğini ifade ederek, "Bu bilgi kirliliğinin önüne geçebilmek için kullanıcılarda oluşturulması gereken teyit kültürünün yanı sıra büyük sosyal medya şirketlerine de önemli sorumluluklar düşüyor" dedi.

Anadolu Üniversitesi SODİGEM Müdürü Prof. Dr. Levent Eraslan, sosyal medyadaki bilgi kirliliğini, Twitter ile ABD Başkanı Trump arasındaki savaşı örnek göstererek değerlendirdi.

Tüm dünyada yoğun bir biçimde kullanılan Twitter'ın, son günlerde sosyal medya platformlarında dezenformasyonun yayılmasının önüne geçmek için çelişkili bulduğu bazı paylaşımların altına 'bilgiyi doğrulama' etiketi eklediğini kaydeden Prof. Dr. Eraslan, "Sosyal medyada yanlış bilginin yayılmasıyla mücadele için attığı bu önemli adımla Twitter, tüm dikkatleri de üzerine çekti. Bilgi kirliliği, son dönemde sosyal medya platformlarındaki en büyük sorunlardan biri haline geldi. Bu bilgi kirliliğinin önüne geçebilmek için kullanıcılarda oluşturulması gereken teyit kültürünün yanı sıra, büyük sosyal medya şirketlerine de önemli sorumluluklar düşüyor" dedi.

"Twitter'ın, ABD Başkanı Trump'ın, California eyaletindeki 'posta yoluyla uzaktan oy kullanmanın hileye açık olacağı' konusunda attığı tweetlere bilgiyi doğrulama etiketi ekleyerek sansür uygulaması, Twitter ve Trump arasında başlayan savaşın fitilini ateşledi. Olayın uluslararası medyada gündem olmasının ardından Trump, 'Twitter'ın bir içerikle ilgili editöryel duruşu, siyasi aktivizmdir' diyerek, sosyal medya şirketlerini siyasi duruşla suçladı. Konuya ilişkin Twitter CEO 'su Jack Dorsey , şirket eylemlerinden sorumlu kişinin kendisi olduğunu söyleyerek amaçlarının bir doğruluk otoritesi kurmak değil, paylaşılan çelişkili ifadelerdeki eksikleri tamamlamak olduğunu belirtti. Twitter'ın gerçekleştirdiği uygulamaları düşünce özgürlüğüne bir saldırı olarak nitelendiren Trump'ın attığı bir diğer tweet yine Twitter'ın sansürüne takıldı. Trump'ın ABD'deki sokak protestolarına yönelik 'yağma başlarsa ateş açma da başlar' ifadesini barındıran tweeti ise, Twitter tarafından şiddeti yücelttiği gerekçesiyle kural ihlali sayıldı ve sansürlendi" diye konuştu.

'TRUMP SEÇİM ZAFERİNİ SOSYAL MEDYAYA BORÇLU'

Uluslararası medyadaki genel kanıya göre, Trump'ın ABD başkanlığını elde ettiği seçim zaferini sosyal medyaya borçlu olduğunu dile getiren Prof. Dr. Eraslan şunları söyledi:

"Twitter ve Trump arasındaki bu savaşa, yaptığı açıklama ile dahil olan Facebook'un CEO'su Zuckerberg, bu konuda Twitter'dan farklı bir politika izlediklerini söyleyerek, şirketlerin her şey konusunda gerçeğin yargıcı olmaması gerektiğini belirtti. Seçim döneminde Facebook üzerinden kampanyasını şekillendiren Trump'ın dijital beyni Brad Parscale, dijital ekibini San Antonio'da kurmuş ve metin yazarları, yazılımcılar, web geliştiricileri ile veri analizcilerinden oluşan yüz personel ile kampanyayı yürütmüştü. Kampanya, Facebook reklamlarında iki milyon dolarlık yatırımla başlamış ve Trump'ın dijital ekibi toplamda yüz binden fazla farklı içerik üretmişti. Bu kampanyanın toplam maliyeti ise yetmiş milyon doları bulmuştu."