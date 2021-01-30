SODİMER Başkanı Prof. Dr. Eraslan: "Türkiye dijital eğitim sürecinde büyük deneyim kazanmıştır" - Son Dakika

Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Derneği (SODİMER) Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, Türkiye'nin dijital eğitim sürecinde çok büyük deneyim kazandığını söyledi.

Bahçeşehir Koleji Kırklareli Kampüsü'nü ziyaret ederek kampüsün müdürü Doğuş Arınan'dan çalışmaları hakkında bilgi alan Eraslan, ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, salgında insanların hayatına "dijital eğitim süreci"nin girdiğini belirtti.

Eraslan, 9 aylık süreçte dijital eğitimin öneminin herkes tarafından görüldüğünü, bu sürecin ilerleyen yıllarda da devam edeceğini dile getirdi.

SODİMER olarak geçen hafta "Dijital Eğitim Çalıştayı" düzenlediklerini anlatan Eraslan, "8 konuda 40 üniversiteden 100'e yakın akademisyen ile bu konuları tartıştık. ve şuna vardık, pandemi sürecinin eğitim anlamında en önemli yükünü çeken fedakar, cefakar öğretmenlerimizdir. Bu yüzden öğretmenlerimizin hem mental, hem de altyapı bakımından desteklenmesini çok önemli gördük." dedi.

Eraslan, dijital eğitim yönetiminin oldukça önemli olduğuna işaret ederek "Tüm paydaşların, dijital içerikli üretim, dijital süreçlerin paylaşılması ve dijital eğitimde görev yapmasını talep ediyoruz. Bu bağlamda şunu hiç unutmayalım, pandemi dönemi eğitimde herkesi, her ulusu sıfırlamıştır. Türkiye dijital eğitim sürecinde büyük deneyim kazanmıştır. Zannediyorum gelecek dönemin eğitim özelliklerinde ülkemiz çok önemli işler yapacaktır." ifadelerini kullandı.

Bahçeşehir Koleji ve SODİMER işbirliğinde "Dijital Eğitimde Fark Yaratanlar Zirvesi" düzenleyecekleri bilgisini veren Eraslan, "Bu çalışmada bizi heyecanlarından boyut; örneğin bir köy okulunda çok zor şartlarda uzaktan eğitim veren bir öğretmenimizin ortaya koyduğu o çok değerli dijital öğretim materyallerini onlarla paylaşmak istiyoruz."diye konuştu.