SODİMER özel eğitim programının ilkini Çekmeköy'de gerçekleştirdi - Son Dakika
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SODİMER özel eğitim programının ilkini Çekmeköy'de gerçekleştirdi

24.02.2022 09:36

SODİMER özel eğitim programının ilkini Çekmeköy'de gerçekleştirdi İSTANBUL Türkiye'nin çeşitli illerinde yüz yüze ve dijital ortamlarda öğretmen eğitimlerine devam eden SODİMER, özel eğitim konulu ilk öğretmen seminerini Çekmeköy'de gerçekleştirdi.

SODİMER özel eğitim programının ilkini Çekmeköy'de gerçekleştirdi

İSTANBUL Türkiye'nin çeşitli illerinde yüz yüze ve dijital ortamlarda öğretmen eğitimlerine devam eden SODİMER, özel eğitim konulu ilk öğretmen seminerini Çekmeköy'de gerçekleştirdi. Program Çekmeköy Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği içerisinde gerçekleştirildi.

SODİMER tarafından, özel eğitim konulu ilk öğretmen semineri Çekmeköy Belediyesi Turgut Özal Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. İlçe Kaymakamı Resul Çelik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Burhan Bayrak ve SODİMER Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan'ın açılışını yaptığı ve öğretmenlerle bir araya gelinen programda özel eğitim süreçlerinin çok çeşitli ve önemli alanlarına vurgu yapıldı. Programda özel eğitimin önemli bir konusu olan öğrenme güçlüğü teması ele alındı. Programda, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ufuk Özkubat ve Marmara Üniversitesi Öğretin Görevlisi Tuna Şahsuvaroğlu eğitimlerine yer verdi.

SODİMER Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, "SODİMER olarak Çekmeköy'de Kaymakamımız ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüzün desteği ile öğrenme güçlüğü temalı ilk toplantımızı yaptık. Öğrenme güçlüğü son dönemde çok sıkça rastladığımız, disleksi olarak, okuma ve yazmada gördüğümüz çok yoğun bir problem alanı. Bu yüzden değerli öğretmenlerimizin bu konuda bilgi sahibi olmaları, sınıflarda böylesi durumlarda ne yapacaklarını öğrenilmesine dönük olarak ortaya koyduğumuz bir eğitim. Çekmeköy ilçesinin eğitime olan ilgisini ve motivasyonunu yöneticilerin desteğiyle iyi bir noktada olduğunu biliyoruz. Bu yüzden bu güzel ilçemizde eğitime başladık. İlk eğitime buradan başladık. Ülkemizin diğer bölgelerinde de bu eğitim vereceğiz." dedi.

SODİMER özel eğitim programının ilkini Çekmeköy'de gerçekleştirdi
SODİMER özel eğitim programının ilkini Çekmeköy'de gerçekleştirdi
SODİMER özel eğitim programının ilkini Çekmeköy'de gerçekleştirdi

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milli eğitim bakanlığı, Çekmeköy, Hisarcık, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel SODİMER özel eğitim programının ilkini Çekmeköy'de gerçekleştirdi - Son Dakika


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